В детском саду в Самарской области школьник надругался над двумя маленькими мальчиками

Правоохранители разбираются в обстоятельствах происшествия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дикая история на днях произошла в Самарской области. В Хворостянском районе региона 14-летнего подростка заподозрили в надругательствах над маленькими детьми. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.

Восьмиклассник проживает вместе с родителями в одном из районных сел. Ранее в поле зрения силовиков парнишка никогда не попадал, на учете в подразделении по делам несовершеннолетних он не состоит. Имеет совершенно нормальную характеристику.

— Установлено, что днем 17 июля он оказался в сельском детском саду и заманил к себе двух детей из дошкольной группы, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Жертвами юноши стали два мальчика. Одному из них пять лет, а другому три года. Ребята также никогда не сталкивались с полицией, воспитываются в благополучных семьях. Подозреваемый совершил в отношении них насильственные действия сексуального характера.

Информация о произошедшем дошла до взрослых, они обратились в правоохранительные органы. В ходе проверки факты, полученные сыщиками, нашли свое подтверждение.

19 июля на подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ — Насильственные действия сексуального характера. Стражи порядка уже провели с ним и его родственниками беседу. Пока что школьник отпущен под подписку о невыезде. Расследование продолжается.