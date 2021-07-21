Лайфхак от выпускников ПГУТИ как построить карьеру в IT

Евгений, Виктория и Владимир после ПГУТИ строят карьеру в IT Фото НОРБИТ

Пути разные, но исток один – ПГУТИ

Начнем, пожалуй, с недавно пришедшего в «НОРБИТ» (группа компаний ЛАНИТ), стажера.

Володя Иванов защитил диплом ПГУТИ на «отлично», а работать программистом – это была мечта и цель. После школы по совету знакомых поступил в другой вуз, но через год понял, что ошибся и подал документы в Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики.

В НОРБИТ попал через сервис поиска работы и сейчас у него стажировка, которая продлится два месяца. В этот период Владимир получает зарплату и ему помогает опытный куратор, а после окончания стажировки никто не бросит молодого специалиста «под танки». Его будут постепенно вводить в проекты, и все время рядом будет наставник. Это общая практика компании.

Коллега Владимира, еще одна выпускница ПГУТИ Виктория Семенова, на сегодняшний день уже Ведущий аналитик самарского филиала НОРБИТ.

- В ПГУТИ я пришла в 2010 году по стопам старшей сестры, она поступила на два года раньше и вопрос выбора вуза для меня не стоял. Тогда уже было понятно, что IT сфера весьма перспективная и будет активно развиваться. Окончила университет с красным дипломом. Студенческая пора – прекрасное время, - говорит Вика, - но осознаешь это позже, когда начинаешь работать.

Вика Семенова стояла у истоков создания Самарского филиала НОРБИТ. Начав с бизнес-аналитика одной IT платформы, за три года выросла до профессионального системного и ведущего аналитика.

В начале их было шестеро

Руководитель филиала компании Евгений Лысковцев вспоминает:

- Учеба в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики – это было мое второе высшее образование. Почему ПГУТИ? Потому что в этом вузе даже на заочном обучении давали достаточный объем знаний, что бы соответствовать диплому инженера. Через год после окончания университета принял решение дальше строить карьеру управленца в IT сфере. Вот тут и пригодились накопленные знания и диплом ПГУТИ.

Евгений рассказал, что проект открытия офиса с чистого листа был сложной и интересной задачей. На старте в команде было 6 единомышленников, а сегодня штат сотрудников Самарского филиала НОРБИТ превысил сорок человек и 20 процентов из них выпускники ПГУТИ, но это не предел. Команда расширяется и совсем недавно в нее пришли еще три программиста с дипломами вуза.

Что день грядущий им готовит

2021 год для компании НОРБИТ стал началом активного сотрудничества с университетом. Представители филиала заявили о себе на ярмарке вакансий вуза и приняли участие в комиссии по оценке дипломных работ. Планируется проведение краткосрочных обучающих программ: мастер-классов, воркшопов и лекций.

Также в планах компании начать привлекать студентов ПГУТИ для прохождения практики. Таким образом, руководству филиала станут понятны компетенции выпускников, а студенты поймут, что у них есть возможность работать в федеральных и международных проектах.

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ)

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