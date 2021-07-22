Мойте руки и ловите кузнечиков: что делать, если нашел на земле упавшего стрижа

Самарчанка Ольга Канина - "стрижемама" со стажем. Фото: личный архив героя публикации

С конца весны стрижи активно наполняют самарское небо полетами и громкими криками. И случается - падают. Обнаружив птицу на земле, многие самарцы пытаются ей помочь - и нередко по незнанию делают только хуже. Что можно и нужно делать с упавшей птицей, а чего, напротив, делать категорически не следует, журналисту «КП-Самара» рассказала самарская зооволонтер и «стрижемама» Ольга Канина.

Если стриж на земле - значит он в беде

Ольга рассказала: причины, по которым стриж оказался на земле, могут быть разными.

- Взрослые птицы чаще всего врезаются в здания или провода: они летают на больших скоростях, а в городе не всегда есть место для маневра, - объясняет эксперт. - Кроме того, они могут пострадать во время драк за гнезда. Вопреки заблуждению, взрослый здоровый стриж легко может взлететь с любой ровной поверхности, где есть возможность оттолкнуться крыльями, в том числе и с земли. Так что если взрослый стриж на земле и не может взлететь сам, то значит, он в беде и ему нужна помощь.

Здоровый взрослый стриж легко улетит с любой гладкой поверхности, в том числе с земли. Фото: личный архив героя публикации

С птенцами ситуация другая. Они могут упасть, спасаясь от жары, так как часто гнезда стрижей находятся под раскаленными крышами.

- Бывает, что птенцы падают от голода, когда родители улетели слишком далеко, и дети птенцы не могут их дождаться. Или младшие птенцы случайно выпадают из гнезд, когда улетают их старшие братья и сестры, - рассказывает Ольга. - В отличие от взрослой птицы, птенцы не могут взлететь сами - у них еще не выросли крылья нужной длины. Поэтому если вы видите на земле птенца стрижа, его обязательно нужно забрать домой, иначе он погибнет. У стрижей не бывает слетков, они не учатся летать на земле, и родители их там не кормят.

Не бросайте с высоты

Эксперты советуют найденного стрижа забрать с улицы - иначе он там погибнет. Подсаживать на веточку, желая его спасти, бесполезно: лапки стрижей для этого не приспособлены. Обязательно осмотрите птицу на предмет ран. А вот «помогать» ей улететь точно не стоит.

Для содержания стрижа в домашних условиях лучше всего подойдет пластиковый таз. Фото: предоставлено "Комсомолке"

- Здоровая птица легко улетит сама с раскрытой ладони, - объясняет Ольга Канина. - А травмированный стриж или птенец, который еще не дорос и не готов к полету, при падении с высоты получит сильные травмы. Поэтому ни в коем случае стрижа нельзя подкидывать, «помогая» ему улететь или выпускать из окон, балконов, крыш!

Берегите перья

Чтобы спасенный с улицы стриж смог восстановиться и впоследствии улететь к сородичам и вернуться к нормальной жизни, нужно соблюдать некоторые правила.

- Стрижа нужно посадить в гладкую емкость, чтобы максимально сберечь перо. Поэтому ни в коем случае нельзя держать эту птицу в клетке, - объясняет Ольга. - Обычно мы рекомендуем использовать пластиковый таз. На дно нужно положить бумажные салфетки, и сразу же после появления помета их менять. Сверху таз нужно прикрыть тканью и закрепить бельевой резинкой или прищепками.

В Самаре немало зооволонтеров, которые выкармливают и лечат упавших стрижей. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Эксперты предупреждают - очень важно максимально беречь перо птицы, и поэтому не брать стрижа голыми руками, а только в перчатках или через салфетку. Так же важно не допускать загрязнения перьев - например, пометом или соком от насекомых.

- Если стриж испачкался, нужно точечно протереть место загрязнения по росту пера ватной палочкой, смоченной в теплой воде или хлоргексидине. Грязное перо становится сухим и ломким. Стрижу с плохими перьями дорога в небо закрыта, - объясняет Ольга. - Многие боятся брать стрижей, думая, что они переносят какие-то бактерии или болезни. Но на самом деле это не так. Всю свою жизнь стрижи проводят в небе. Они не садятся на землю, как другие птицы. У них нет иммунитета к нашим земным бактериям. Это мы для них опасны, а не они для нас. Поэтому очень важно тщательно вымыть руки, перед тем, как взять стрижа.

Птенцы съедают боле сотни насекомых в день. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Сверчки, тараканы и муравьиные яйца

Выкормить стрижа - не такая уж простая задача. Эксперты предупреждают: стрижей ни в коем случае нельзя кормить опарышем, червями, жуками, гамарусом, дафнией, творогом, детским питанием, креветками, яйцом и прочей человеческой едой. Дело в том, что такая пища вызывает отравление и приводит к плохому оперению, с которым стриж не сможет летать.

- Дома стрижа обязательно нужно взвесить: от этого зависит, как его кормить, - рассказывает Ольга Канина. - Истощенную птицу кормят часто и маленькими порциями, чтобы бережно вывести из состояния истощения. Птенца с нормальным весом кормят каждые два часа, а взрослую птицу - три раза в день.

Для кормления стрижей можно использовать только кормовых насекомых - домовых, банановых сверчков, мраморных, туркменских тараканов, муравьиных куколок.

- Их нужно будет покупать у частников, искать на Авито. В Самаре есть несколько продавцов насекомых, - рассказывает Ольга. - Если совсем не удается найти кормовых насекомых, можно ловить кузнечиков, неярких бабочек, мотыльков, накопать муравьиных яиц. Но это на совсем крайний случай, так как добыть нужное стрижу количество насекомых добыть будет сложно.

Как рассказала эксперт, птенцы едят очень много. При нормальном весе птенец съедает 16 грамм насекомых в сутки. Это около 15-20 насекомых за одно кормление или около 100-120 насекомых в день. А взрослому стрижу нужно около 60 насекомых в сутки.

Если вы нашли упавшего стрижа, можно обратиться в группу «Стрижи I Самара» написать в чат группы и получить грамотную консультацию.

А вы готовы выкормить и вылечить упавшего стрижа?

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