«Ей пробили голову, отрезали язык»: в общежитии под Самарой нашли тело женщины

Подозреваемый уже арестован Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жуткое преступление было на днях совершено в Кинеле. 19 июля в комнате общежития на улице Маяковского правоохранители обнаружили тело женщины. По словам очевидцев, повреждения у нее были жуткими.

— Картина настолько страшна, что сотрудники не сразу смогли зайти на место преступления. Ей пробили голову, отрезали язык, — пишут в социальных сетях местные жители.

Сведения о ЧП распространялись стремительно. Слухов и разговоров становилось все больше. Некоторые даже уверяли, что жертву не только лишили жизни, но и изнасиловали.

Во всех обстоятельствах расправы разбираются силовики. Как стало известно журналистам «КП-Самара», погибшей оказалась 40-летняя Елена К. Сигналы о том, что она может оказаться в беде, поступали и ранее.

— Она проживала вместе с 42-летним сожителем Сашкой, который раньше сидел. Да и у нее проблемы были с законом, — рассказывает корреспонденту «Комсомолки» знакомая Елены Татьяна Иванова (личные данные изменены). — Они выпивали, часто ссорились. Соседи два раза вызывали полицию. Приезжали — бытовуха, не будем забирать. На третий раз приехали, когда был труп.

Детей у скандальной пары не было. Елена работала с Татьяной на автомойке и как-то признавалась, что и она однажды ударила Александра ножом. Правда, тогда все закончилось без летального исхода — рану зашили.

Теперь ситуация оказалась другой. Сам Александр Л. пришел к стражам порядка и признался, что избил возлюбленную, а на утро она уже была мертва. Следователи подтверждают факту расправы, но о каких-либо кровавых деталях говорить пока рано.

— По предварительной информации, смерть наступила в результате множественных травм грудной клетки и травматического шока, — сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе СУ СК России по региону.

По части 4 статьи 111 УК РФ — Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности — возбуждено уголовное дело.

— Обвиняемый в совершении преступления задержан. Судом ему избрана мера пресечения в видео заключения под стражу, — отметили следователи.

Сейчас расследование продолжается. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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