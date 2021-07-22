«Руки бы оторвал»: у жилого дома на Первомайской в Самаре обвалился фасад

Часть фасада упала с четвертого этажа Фото: Анастасия ЛЕСОВАЯ

21 июля Константин Ефимов, прогуливаясь по ночной Самаре, обнаружил, как рухнула часть фасада дома № 26 на улице Первомайской. Мужчина ведет блог в инстаграм, где рассказывает о Самаре и ее жителях, поэтому мимо такого случая он пройти не мог.

— После реставрации кусок фасада взял и отвалился, хорошо, что не кому-то на голову. А если бы это упало кому-то на голову? Тогда показывали бы по новостям и разводили руками, приговаривая «как так?» — рассказывает «КП-Самара» Константин.

Наш собеседник уверен, что управляющий этого дома должен был быть уже на месте сразу после ЧП. Но никто из местных жителей в первые минуты его там не видел.

На случившееся уже отреагировал депутат госдумы от Самарской области Александр Хинштейн. Он изучил видео с места событий и прокомментировал его однозначно:

— Руки бы оторвал.

Политик намерен начать проверку по факту случившегося и разобраться, почему такие опасные вещи происходят.

Днем 22 июля «куска фасада» уже не было, местная жительница рассказала «Комсомолке», что его убрали рабочие и просто подмели участок. По дому видно, что обрушенная часть не малого размера.

Каких-либо комментариев от УК ни у жителей, ни у журналистов получить не удается. До них просто невозможно дозвониться.