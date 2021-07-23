«Поступить мог куда угодно, но выбрал ПГУТИ»: как сделать карьеру в маркетинге, окончив технический вуз

Стать успешным помог вуз ФОТО: Григорий Чечков Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Григорий Чечков уже два года руководит отделом маркетинга консорциума «Интегра-С». На вопрос «Почему именно Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики?» Григорий ответил так:

- В школе нравилась физика, участвовал в олимпиадах разного уровня. А еще в детстве очень любил изобретать, находить новые решения каких-то ежедневных рутинных задач. Увлечение пригодилось при защите дипломной работы по теме «Внедрение инновационных процессов в деятельность ресторанного бизнеса». Это было внедрение системы управления человеческими талантами и ресурсами на примере крупного ресторанного комплекса Самары. Диплом защитил на отлично.

Но кроме детского увлечения изобретательством у Григория на втором курсе появился большой интерес к маркетингу. Начал читать много специальной литературы и углубленно изучать новую для себя науку.

После защиты диплома вчерашний студент обратился в Центр организации практик и содействия трудоустройства выпускников ПГУТИ. Здесь ему и предложили на выбор несколько компаний, в которые можно было устроиться специалистом по маркетингу. Среди предложений был консорциум «Интегра-С», который и вызвал наибольший интерес у выпускника вуза. Во-первых, крупная IT-компания, которая занимается комплексными системами безопасности, среди которых «Умный и Безопасный город» и система фотовидеофиксации нарушений ПДД, реализованные в Самаре. А во-вторых, вакансия полностью подходящая под желания и увлечения.

Начав свою карьеру в отделе маркетинга специалистом, через три года Григорий Чечков стал руководителем. Возглавляемый им отдел участвует во всех проектах компании. Служба маркетинга занимается технико-экономическим обоснованием, проведением маркетинговых исследований по решениям и разработкам и подготовкой презентационных материалов.

Что касается дружбы ПГУТИ и «Интегра-С», то здесь на лицо действительно давние отношения. Больше пяти лет подряд «Интегра-С» участвует в Ярмарке вакансий ПГУТИ, а президент консорциума Владимир Куделькин входит в состав попечительского совета ПГУТИ. Для студентов вуза компания регулярно проводит дни открытых дверей, и, конечно, специалисты-разработчики на время практики - желанные гости в консорциуме.

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ)

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