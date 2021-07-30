Игра при немногочисленной публике получилась интересной Фото: Михаил ГОРЮНОВ

"Крылья Советов" во втором туре Тинькофф-РПЛ принимали "Спартак". До этой встречи обе команды не набрали очков в чемпионате и рассчитывали сделать это сегодня.

Начало получилось осторожным. "Крылья", вопреки прогнозам, даже больше владели инициативой. Полумоменты были у Сергеева и Ежова. Но до удара в створ не дошло.

"Спартак" ответил сразу тремя опасными выпадами после 30-й минуты. Айртон пробил мимо, удары Зобнина и Соболева отразил Ломаев. Сразу после этого Божин опасно бил из пределов штрафной, но мяч после рикошета ушёл на угловой.

Концовка тайма осталась за гостями. Соболев имел ещё несколько шансов, но его удары накрывали защитники. Рассказов бил с линии штрафной - мяч пролетел рядом со штангой. На перерыв команды ушли со счетом 0-0.

В начале второй половины "Спартак" мог выйти вперёд. После подачи со штрафного Умяров пробил головой, Ломаев спас свою команду.

На 53-й минуте Иван не спас. Бакаев его перебросил, но, к счастью для хозяев, будучи в офсайде.

Вскоре Ежов мог забить, но его удар головой после заброса Зиньковского был неточен.

Спустя пару минут красно-белые разыграли угловой, удар Жиго отбил Ломаев. Ещё через некоторое время судья Кукуян остановил встречу, получив сигнал от ВАР. Оказалось, что тому удару французского защитника помешал рукой Божин. Пенальти реализовал Соболев. Гол он не праздновал, ведь сам раньше играл за "КС". 67 минута, 0-1.

После гола подопечные Витории контролировали игру. Ларссон опасно бил издали. У коллектива Осинькина до острых ситуаций не доходило.

В концовке у волжан был активен вышедший на замену Пеняев. Впрочем, голевых моментов у него создать не получилось. Игра закончилась минимальной победой гостей.