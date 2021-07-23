Купальни, ситцевые наволочки и карманники на переправе: как самарцы отдыхали на Волге в прошлом веке

Состоятельные самарцы купались в платных купальнях, простолюдины - голышом с берега. Фото: открытка из архива Игоря Махтева

Летняя Самара немыслима без Волги и отдыха на пляже. Самарцы привыкли к современному облику пляжей. Однако так было не всегда. Пляжные традиции за последние сто лет существенно изменились. Хотя одно осталось неизменным - тяга горожан к воде. Как отдыхали на Волге сто лет назад и какие вековые пляжные традиции дожили до наших дней, журналисту «КП-Самара» рассказал историк, краевед Игорь Махтев.

Мостки и бассейны

В конце XIX века пляжей как таковых в Самаре не было. Практически вдоль всей береговой полосы до строительства современной набережной шла железная дорога от элеватора до современного КИНАПа. Однако это не мешало самарцам, которые жаждали искупаться. Большой популярностью пользовались купальни. На воде устраивали большой плот, к которому вели деревянные мостки. На плоту устраивали отдельные «кабинеты».

План купальни. Фото: архив ЦГАСО ( Ф. 153, Оп.10, Д.613)

- Мужская и женская половина были обязательно разделены. Купальщики были в специальных костюмах, которые закрывали руки и ноги до колен. Сами купальни имели ограждение со стороны берега, которое закрывало их от посторонних взглядов, - рассказал Игорь Махтев. - Однако поскольку купальни были платными, то пользовались ими в основном состоятельные самарцы. А люди попроще купались нагишом и где придется.

Интересно, что купальни в Куйбышеве просуществовали до середины ХХ века. Еще в 1953 году местные газеты писали об открытии купальни напротив парка им.Горького. Грандиозная купальня была ста метров в ширину, имела пять бассейнов, 14 раздевалок и четыре гардеробных комнаты.

«Пять минут как срезали»

Общественные пляжи появились в Куйбышеве после революции, в 30-е годы. По воспоминаниям очевидцев, это был естественный, неблагоустроенный пляж, песок туда специально не завозили. Отличительной чертой пляжей того времени было огромное количество дебаркадеров, установленных вдоль берега. С них не только купались, но и проводили соревнования по плаванию, стояли даже вышки для прыжков в воду.

Такие дебаркадеры стояли по берегу у санатория "Красная Глинка" в 40-е годы. Фото: архив Валерия Ерофеева

- По воскресеньям (суббота была рабочим днем) народ массово уезжал за Волгу, - рассказывает Игорь Махтев. - Кстати, привычная нам Заволга стала самарской только в 2021 году, когда Рождествено присоединили к Самаре. До этого правобережье относилось к Симбирской губернии (Ульяновской области). Пляжи за Волгой готовились к приезду отдыхающих, «Горпищеторг» устанавливал там палатки, в которых продавали пиво и лимонад. Очевидцы вспоминают, что переправиться на другой берег в послевоенные годы было непросто. Целые толпы людей выстраивались в очереди, чтобы уплыть на дебаркадере, на берегу начиналось столпотворение, в котором ловко орудовали карманники - они срезали у горожан часы, кошельки. В то время даже существовала расхожая шутка: «Сколько времени? Пять минут как срезали».

Позже, в 50-е горды около Некрасовского спуска появилось много лодочных станций, где можно было взять лодку напрокат. Но переправиться на них на другой берег было под силу не каждому - до строительства плотины течение в Волге было гораздо более быстрым, чем сейчас, и гребца сильно сносило течением.

Таким был пляж на поляне Фрунзе в 60-е годы. Фото: архив Валерия Ерофеева

Полосатые пижамы и мокрые наволочки

Пляжная мода тоже претерпевала изменения. После революции закрытые купальные костюмы постепенно становились все более открытыми. В послевоенные годы легкая промышленность работала плохо, одежды было немного, и поэтому для купания в 50-е использовали в основном ситцевое нижнее белье.

- Газеты описывали интересный случай. Как-то в послевоенный Куйбышев завезли полосатые пижамы. Естественно, их сразу же раскупили - дефицитный товар! А летом пришедшие на Волгу горожане могли любоваться на все эти пижамы на пляже - владельцы массово использовали их в качестве купальных костюмов, - рассказывает Игорь Махтев.

Волжан во все времена тянуло к воде. Фото: архив Валерия Ерофеева

Детских надувных кругов в то время тоже не было. Поэтому для того, чтобы научить малышей плавать, использовали… обычные ситцевые наволочки. Их смачивали в воде, потом резко опускали в воду так, чтобы внутри остался пузырь воздуха, и завязывали. Опираясь на такую «воздушную подушку», ребенок и учился плавать.

А вы какие старые пляжные традиции помните?

Обсудим в комментариях.

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