Над Самарой взошла Оленья луна

Наш фотограф специально для вас полночи караулил Луну Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Ночью с 23 на 24 июля жители Самарской области могли заметить интересное астрономическое явление. В эту ночь на небосклоне взошла Оленья Луна. Это седьмое полнолуния 2021 года. Затем Луна встретится в небе с Юпитером и Сатурном.

Причем тут олени?

В этом году Оленья Луна лучше всего была видна именно в ночь с 23 по 24 июля. Она поднялась сразу после заката и скрылась за горизонтом незадолго до рассвета. Но если вы пропустили это явление, у вас еще есть шанс насладиться огромной, яркой, полной луной, зависший в небе. Она будет казаться полной еще несколько ночей подряд, причем заметить ее можно даже невооруженным глазом.

Астрономы-любители отмечают, что каждое полнолуние имеет собственное название. Например, Оленья Луна получила свое прозвище, потому что именно в это время у самцов оленей начинается фаза активного роста рогов. Однако у каждого народа все же свое название для июльского полнолуния. Оленье Луной это явление чаще называют коренные американцы. В Россию название пришло, чтобы привлечь внимание обывателей к небесным явлениям. Жители Южного полушария называли седьмое полнолуние Волчья Луна, Старая Луна или Ледяная. Также среди вариантов названия: Луна Востребования, Луна Спелой Кукурузы, Журавлиная Луна, Летняя Луна или Медовая Луна.

Сфотографировать Луну на телефон не так-то просто. Фото Марии Нагаевой (id20527647/vk.com)

Почему такая желтая?

Сразу после восхода Оленья Луна кажется ярко-желтой, а поднявшись в небо, меняет свой цвет. Как отметил лектор и консультант по теоретической астрономии Олег Соловейчик, причина этому пыль в нашей атмосфере.

- Именно пыль и является главным фактором появления желтого цвета: она как фильтр отсекает голубые и синие лучи. Поэтому при восходе нам кажется, что Луна желтая. Позже, когда она поднимается выше, и переходит через Южную точку над горизонтом, атмосфера становится для лунных лучей наиболее тонкой, появляется больше синих и фиолетовых лучей и Луна кажется уже не желтой, а серебристо-белой.

Огромная?

В летние месяцы Луна кажется больше, чем зимой. Это явление тоже легко объясняется.

- Орбита луны, как и орбита всех небесных тел, имеет форму эллипса. Поэтому на некоторый период времени Луна становится ближе к Земле. Сейчас Луна кажется такой огромной, потому что в этот период может быть совпадение полнолуния с точкой перигея (ближайшей точкой к Земле на лунной орбите), поэтому она и казалась больше, - прокомментировал Олег Соловейчик.

Любопытно что сразу после восхода Луна кажется куда больше, чем в то время, как она поднялась выше.

- Это физиологический обман, иллюзия зрения. Исследованием этого явления занимались еще древние греки и одно из объяснений в том, что у нас кроме сознания есть еще и подсознание, куда мозг тоже часто обращается. Поэтому он независимо от нашего сознания начинает совмещать видимые размеры Луны с окружающим предметами горизонта. Поэтому получается эффект увеличения Луны. А на самом деле, если Штангенциркульем измерить Луну при восходе и высоко в зените, размеры будут одинаковые, - утверждает Олег Соловейчик.

Убедиться самостоятельно самарцы могут и ближайшей ночью. Если небо будет безоблачным, на горизонте вновь покажется огромная красивая Луна.