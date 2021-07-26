В Сызрани промышленный гигант отметил 79-й день рождения

Работа Наталии Дьячковой важна не только для производства, но и для экологии. Фото: АО «СНПЗ»

Сызранский нефтеперерабатывающий завод (дочернее общество «Роснефти») отметил очередной день рождения. Предприятие построено и дало стране первый бензин в тяжелейшие годы Великой Отечественной – эшелоны с топливом пошли прямиком под Сталинград, сыграв важную роль в исходе битвы, и, по большому счету, всей войны. За свою историю завод не раз награждался самыми высокими правительственными наградами, и этим он, безусловно, обязан своему коллективу. Летопись предприятия хранит немало славных трудовых фамилий и ежегодно пополняется новыми именами людей, связавших свою судьбу с нефтепереработкой и заводской семьей.

Распределение по любви

Наталия Дьячкова родилась и выросла в Чебоксарах, но о существовании Сызранского НПЗ знала с детства – часто приезжала в Самарскую область к бабушке на каникулы, а завод здесь на слуху. Судьба прочно связала Наталию с Сызранью – девушка встретила здесь свою половинку, вышла замуж, родила дочь. Закончив химический факультет Чебоксарского госуниверситета, решила попытать счастья в заводском отделе кадров. Бабушка сомневалась в успехе мероприятия: «Да кто тебя с улицы возьмет?» На деле оказалось, что связи ни к чему, если имеется крепкое профильное образование. Так в 2007 году Наталия Дьячкова устроилась работать оператором товарным, а потом и по профессии: лаборантом, инженером-лаборантом, инженером. Сегодня она трудится инженером по качеству санитарной лаборатории. Должность ответственная и важная не только для завода, но и для экологии.

- Коллектив у нас замечательный, - улыбается Наталия Дьячкова. – Атмосфера дружелюбная, каждый готов поделиться опытом, дать совет. Наша лаборатория контролирует важный сектор работы – следим за тем, чтобы вода, которую мы возвращаем в природу, была чистой и безопасной для речных обитателей. В этом нам помогает высокоточное оборудование, которое постоянно обновляется.

Ответственное отношение Наталии Александровны к работе высоко отмечено коллективом и руководством предприятия: ее портрет помещен на заводскую Доску Почета. Дочка – круглая отличница – может гордиться мамой!

Мой завод – моя судьба

Дмитрий Илюхин впервые прошел через заводскую проходную в 2012 году, еще будучи студентом Губернского колледжа. Стажировка на установке каталитического крекинга 43/102-2 блок была пройдена успешно, и отучившись, парень вернулся на завод. За эти годы оператор окончил тольяттинский вуз, поработал на разных объектах, но со временем вернулся к своей первой установке.

- Нефтепереработка меня всегда привлекала сложностью задач – наукоемкими процессами, технологическими схемами, - признался Дмитрий Сергеевич. – Установкой интересно управлять, искать пути оптимизации ее работы. В процессе ремонта, наладки оборудования всегда можно улучшить работу какого-то узла или конструкции. Так что работа на заводе очень даже творческая!

Вероятно, именно творческий неравнодушный подход к делу позволил Дмитрию Илюхину несколько лет подряд побеждать в заводском конкурсе профессионального мастерства. В 2016 и 2017 годах сызранец входил в первую десятку лучших операторов НК «Роснефть». Активная позиция нефтепереработчика заметна не только в работе –Дмитрий увлекается спортом, с удовольствием занимаясь бегом, плаванием и фитнесом. Так что Почетная грамота в честь дня рождения завода получена по заслугам!