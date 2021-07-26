«Ноги не помыть, лежим на простынках»: чем раздражают самарские пляжи

Самарские пляжи заполнены неравномерно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские пляжи неизменно остаютс одним из излюбленных мест отдыха горожан. Впрочем, ничего удивительного - в +30 было бы странно не стремиться как можно ближе к воде. Огромное достоинство городских пляжей - их протяжённость вдоль Волги. Место находится для всех горожан. Но многие самарцы сходятся во мнении, что неизменность относится скорее к минусам. Чтобы Самара могла претендовать на гордое звание курорта, над пляжами нужно поработать. Мы выяснили, что больше всего раздражает горожан на пляжах Самары и чего там очень не хватает.

В жару без пляжей сложно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Транспорта мало, все лежат у спусков

Распределение людей на пляже в Самаре очень неравномерное. Идти далеко по горячему песку - неприятно, поэтому все стараются плюхнуться вниз где-то недалеко от спуска. В итоге, люди буквально лежат друг на друге, а чуть дальше -все пусто. При этом в горадминистрации не успокаивают: мол, для того, чтобы сделать деревянные дорожки, как на морских пляжах, нужны деньги. А их нет.

Раздражают горожан люди, которые занимают дорожку около воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Добавляет проблем и общественный транспорт. Летом по словам граждан очень плохо ходят шестой автобус, который едет до пляжа на Барбошиной поляне, автобус 61 тоже ездит не так часто как хотелось бы. А если добираться "верхом", удобнее всего спускаться в двух точках: на Ладью иди на пляж под Самарской площадью, что тоже создаёт перенаселенность. Квест же "приезжай на пляж на машине" вообще проходят лишь самые смелые.

Не обещают на самарских пляжах и лежаков, зонтиков. Мол территория у администрации в аренде, коммерческую деятельность там вести нельзя, а бесплатно ставить всю красоту - денег нет.

Самарцы подозревают, что под простынкой творятся грязные делишки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Я с этим мнением не согласна. Было бы желание. У меня такое ощущение, что самарские пляжи застряли в прошлом, здесь не меняется ничего. Поставьте душ! Хотя бы мойку для ног!. Лежаки, зонты - все это должно быть обязательно. Нет денег - найдите партнера, спонсора, которому пообещайте преференции какие-то. Неужели у нас нет компаний, которые готовы сделать пляж лучше? Мне кажется, чиновники просто не слишком готовы работать в этом направлении, - делится своим мнением самарский блогер Наталья Ширяева.

А распределить людей по пляжу могли бы кабинки для хранения вещей: сейчас все стараются сесть у воды именно потому, что боятся выпустить из виду свои вещи.

"А курить где?"

Совершенно не нравится горожанам и отсутствие выделенных зон на пляжах. Например, для курильщиков. Конечно, придумали отлично: написали, что курить на пляжах запрещено и на этом успокоились. Но ведь курильщики все равно не смогут мгновенно отказаться от привычки. Соответственно, курят они прямо на пляже, вызывая недовольство окружающих. Решение кажется очевидным: поставить урну на входе, оградить место для курящих. И уже тогда штрафовать тех, кто дымит прямо у воды.

Кто-то кормит голубей, это тоже бесит Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не хватает горожанам на пляжах и простых человеческих радостей: мороженного, воды. Все есть на набережной, но ведь туда нужно идти. Но коммерческую деятельность вести на печке администрация не может. Позволено это лишь только женщинам с "горячей кукурузой", да и то неофициально.

Но раздражает на пляжах не только отсутствие инфраструктуры, но и сами люди. Например, пьяные отдыхающие могут доставить не мало хлопот. Люди, которые приходят на пляж ради отдыха не совсем поддерживают чрезмерное употребление алкоголя. Выпившие самарцы могут агрессивно себя вести, либо в нетрезвом состоянии пойти купаться, что очень опасно для жизни. Недавно девушка поделилась в социальных сетях с подобным случаем:

- Пришел на пляж и начал пить бутылками пиво, только весь вечер и пил, а потом и вовсе мешал остальным. Нет, мы не монахи, тоже с компанией выпили немного алкогольные напитки, но кто-то выпил в меру, кто-то за рулем вообще, а мужчина был уже слишком пьян, пытался со всеми выяснять отношения и хамски относился к отдыхающим.

А что делать с любителями музыки? Убавлять громкость, понижая децибелы. Музыкальные вкусы у всех разные, но не все это понимают, включая слишком громко свои любимые песни, заставляя слушать это весь пляж. Взрослые не могут нормально общаться из-за громкой музыки, кто-то не может спокойно вздремнуть под солнышком, а дети и вовсе познают новые слова.

- Доброго времени суток, хочу обратиться к тем любителям музыки, которые на пляже слушают ее из своих машин в ночное время. Если вы так любите громкую музыку, врубите ее себе в уши и вышибайте свои перепонки пока череп не треснет, хватит мешать остальным отдыхающим. Не все люди хотят слушать ваши плейлисты, от них уши вянут, - яростно делится самарец.

Мусор на пляже, неочищенный берег и тухлый запах из контейнеров сильно разочаровывает отдыхающих нашего курортного города. Загрязненные пляжи не дают возможность комфортно отдохнуть, как говорят: «Чисто там, где не мусорят». После «посиделок» некоторых людей на пляже нужно проводить генеральную уборку, иначе место напоминает загородную свалку. Такая острая тема волнует также многих.

- Люди, я честно в шоке от того, что вчера увидела на пляже. Вам так трудно вывезти свой мусор? Ведь вы все приезжаете на машинах, неужели сложно за собой всё убрать. Нужно лишь взять отходы и положить в мусорный мешок, а дальше увезти до мусорки. Просто лежит гора мусора размером с два камаза посреди пляжа. Это ужасно!

Где-то не могут донести до ближайших контейнеров, а где-то носят в контейнеры, однако оттуда мусор никуда не девается. Баки переполнены и специфичный запах помойки разносится по всему берегу.

- Песок в принципе чистый, но местами в воде наступаешь на острые камушки, можно повредить ногу. Почему их не убрали - не понятно. Что особо поразило — это горы мусора возле контейнеров, отвратительная вонь помоями, полчище мошек, которые вгрызаются в кожу, - про такую ужасную картину рассказала девушка в группе о Самаре.

Участились случаи, когда люди путают обычный пляж на Самарской набережной с пляжем нудистов. Кто-то ищет острых ощущений, пробуя на виду всех жителей, что-то новое, стараясь быть не уличенными. Некоторые люди, возможно, перед выходом из дома не замечают, что плавки уже малы. Отсутствие скромности и неадекватное поведение очень напрягает взрослых и детей. Конечно, не всем хочется водить своего ребенка после обычного посещения пляжа к психологу.

Хорошо, что пляжи такие широкие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Но это же беспредел какой-то! Кто-то под простынкой свои «любовные дела» делает. Думают, что их не видят или это экстрим такой у людей? Мужчины, у которых все вываливается из трусов, на это безобразие неприятно смотреть. Вообще никакого уважения! На пляже дети и подростки, зачем им это видеть? Я взрослый человек и мне на это всё не хочется смотреть. Я прихожу на пляж отдохнуть, а не следить за тем, чтобы мои дети не увидели ваши интимные места, совокупления и половые органы. Давайте уважать друг друга!

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