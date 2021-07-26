Калейдоскоп фантазий или путешествие в детство: чем удивит самарцев «Шоу Белых Тигров»

Цирковой номер "Мой тотем" Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Новый проект Цирка Дарьи Костюк был полностью поставлен в нашем городе. Оригинальные номера, новые трюки и неиспользованная ранее техника - всё это было отработано в Самаре за три недели труппой цирка.

Белые хищники

Цирковой номер "Мой тотем" - гвоздь программы. Шесть белых тигров на арене под присмотром Алисы Нестеровой и Алексея Поручаева. Выступление сквозит роскошью, грацией, отвагой и ловкость. Сильные мышцы животных перекатываются под блестящей шерстью при выполнении трюков, от которых захватывает дух. Рык диких кошек заставляет сердце замереть на доли секунд. А полное ощущение дикой природы создадут световое и музыкальное сопровождения.

Хищники на арене Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Четыре верблюда и носорог

Предстанет перед зрителями и восточная сказка в духе "1000 и одна ночь". Огромные верблюды под руководством Заслуженного артиста России Эрика Исрафилова и Елены Исрафиловой. Хрупкая наездница в шикарном костюме пронесётся по арене на величественном верблюде.

Единственный в России 3-х тонный носорог в номере "Единорог" преклонит колено от радости встречи со зрителями под присмотром Заслуженной артистки России Елены Федотовой.

Единственный в России 3-х тонный носорог Фото: Предоставлено "Комсомолке"

"Парад-алле!"

Всё представление сопровождают смешные, загадочные, а местами и захватывающие, сценки клоунского дуэта «Comical Duos», в исполнении Лауреатов международных конкурсов артистов цирка, Вячеслава Куркова и Михаила Рамзина.

Также на арене цирка - фантастические номера с неугомонными собаками и разноцветными попугаями какаду и ара. Групповые акробаты, воздушные гимнасты под ярким светом прожекторов исполнят для вас завораживающие номера.

Клоунский дуэт «Comical Duos» Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Главной изюминкой шоу является его форма - здесь вы не увидите ведущего и не услышите голос из-за кулис, который будет представлять артистов. Всё действие представлено в виде единой театральной историей, которая заворожит вас так, что вы забудете о существование мира за пределами циркового манежа.

Фантазии против гаджетов

Автором, постановщиком и режиссёром шоу стала сама Дарья Костюк. Это автобиографический спектакль и главная героиня, девочка Даша - это фантазии маленькой девочки, которые воплотились в реальность во взрослой жизни. Проект социальный, направленный на то, чтобы показать детям, что в гаджетах нет особой магии, что волшебство на самом деле находится у нас внутри. Напомнить им о фантазиях и о том, что даже в самой элементарной игрушки можно увидеть целый мир - волшебный и сказочный.

Иллюзия Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Мы постарались с помощью современных, "взрослых" гаджетов, декораций, светового оборудования, спецэффектов и бутафории и с помощью огромного штата людей (в шоу задействовано более 40 человек технического персонала), которые работают над этим проектом, визуализировать этот мир, - рассказывает Фёдор Мальцев - технический директор проекта и администратор Цирка Дарьи Костюк. - Все номера были поставлены или доработаны специально для этого проекта. Так же в шоу использовано более 400 эксклюзивных костюмов.

«Шоу Белых Тигров» от Дарьи Костюк можно будет насладиться в Самарском цирке до 29 августа.