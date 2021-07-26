Убивают жара и моющие средства: почему в Самарской области снова умирает рыба

Рыба в реках умирает в огромном количестве. Фото: СОЦСЕТИ

Жители Самарской области бьют тревогу: рыба в реках умирает в огромном количестве. На берег выбрасывается целый улов. Что происходит? Предположений несколько, ответы на этот вопрос журналист «Комсомолки» нашел у экспертов автономной организации «Чистые водоемы», рыболовного клуба Samarafishing и института экологии Волжского бассейна РАН. Мертвая рыба стала нормой

Директор автономной некоммерческой организации «Чистые водоемы» Денис Стукалов поделился своим мнением о причинах случившегося.

- Если бы человек шел по улице и умер от недостатка воздуха — это было бы ЧП, а мертвая рыба в воде стала нормой. Причина высокого содержания азота и фосфора в воде - это выбросы коммунальных служб. На территории Самарской области нет ни одного объекта очистительного сооружения, который бы очищал воды до нужного показателя. Нагрев воды - это естественный процесс, однако нужно следить, чтобы она не зацвела. Есть два решения — чтобы вода была без соединения азота и фосфора, калия, второе — это убрать маленькие плотины и гидроэлектростанции, сооружения в протоках и на реках, - делится Стукалов.

Рыба гибнет не только из-за повышенной температуры воды, но и из-за ее загрязнения во время цветения. Люди в повседневной жизни часто используют химические вещества, которые попадают в воду.

- Несколько сооружений уже не очищают воду. От контролирующих органов нет реакции, закрыть стоки нельзя, ведь иначе жители задохнутся от своих же выбросов, однако относиться к проблеме как к естественному процессу нельзя. Определенных чиновников нужно бить палкой, кого-то нужно серьезно оштрафовать, запретить химические средства — порошки и гели для мытья посуды, которые опасны своим составом. Нужно настроить коммунальное хозяйство в городе, наладить саму систему очистки канальных стоков, запретить, например, влажную туалетную бумагу, которая выводит из строя очистительное оборудование. Она наматывается на лопасти, и очистительная техника ломается, - призывает Денис Стукалов. Нужны меры!

Председатель рыболовного клуба Samarafishing Сергей Карпов считает, что надо вовсе отказаться от застройки на берегах Волги:

- У всех частных домов есть канализации, они все простые - грунтовая вода уходит в реку. Вдоль просеки в 20 метрах построены дома, а береговая охранная зона должна быть 200 метров. Течение в советское время было такое, что гудела и свистела вода, берега не были заросшими, ведь вода была проточной. Только в выходные течение приостанавливали. Сейчас сбросы воды используют нерационально. Нужно регулировать сброс воды, в июне ее не сбрасывать, а в жаркие месяцы обязательно сбрасывать, чтобы течение было быстрым и она охлаждалась.

Сергей Карпов считает, что федеральное агентство по рыболовству должно предпринимать меры для решения проблем:

- В федеральном агентстве по рыболовству игнорируют проблемы и не предпринимают никаких действий. Именно они должны бить в колокола. Мы две недели назад выявили сброс в реку Безенчук, рыба погибла, но никто ничего не сделал.

Кандидат биологических наук Александр Файзулин тоже объяснил гибель рыбы в Волге. По его словам, проблема связана с недостатком кислорода в воде.

- Цветение воды и недостаток кислорода являются основными причинами замора рыбы. Кислорода критически не хватает из-за того, что нагревается вода до редких показателей в 25-26 градусов, в среднем ее температура в июле должна быть +21,1. В небольших реках и водоемах вода более теплая, при цветении появляются водоросли, которые ночью поглощают кислород, а днем вырабатывают его. В итоге обитатели воды задыхаются, - отмечает Файзулин.

Проблемами экологии обеспокоены и крупные компании. Так в 2019 году МегаФон разработал платформу экологического мониторинга «МегаФон Экология». Цифровое решение автоматизирует сбор данных о состоянии окружающей среды, централизованно проводит их обработку и анализ для оперативного реагирования на экологические инциденты и принятие управленческих решений.

- Платформа является собственной разработкой ПАО «МегаФон» и находится в промышленной эксплуатации. Основной ее функционал: мониторинг атмосферного воздуха в городах, мониторинг поверхностных вод, промвыбросов, сбросов. В компании работает центр компетенций «Экология» со штатными сотрудниками-экспертами. Компания располагает широкими возможностями размещения постов экологического мониторинга на более чем 165 000 базовых станциях и технологических площадках страны. При помощи «МегаФон Экология» мониторинг качества атмосферного воздуха проводился в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Туле, Калининграде, Саратове, Калуге, Великом Новгороде, а также как часть проекта «Безопасный город» в Ханты-Мансийском автономном округе, Республиках Коми и Удмуртия. В настоящее время посты функционируют в городе Ноябрьске, - отметили в пресс-службе компании.

Проект динамично развивается и, возможно, скоро придет и в Самарскую область.