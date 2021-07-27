Из нее достали швабру и бутылку: в Самаре зверски убили молодую девушку

В августе Марии должно было исполниться 24 года Фото: Соцсети

В обстоятельствах жуткого преступления разбираются следователи. В квартире дома на улице Красных Коммунаров расправились с 23-летней хозяйкой жилплощади Марию К. Убийца не просто лишил девушку жизни, но и надругался над ее телом.

Сообщение о трупе поступило в полицию вечером 23 июля. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По указанному адресу правоохранителям открылась жуткая картина.

— Явные признаки насильственной смерти на погибшей: на голове рассечения, на теле гематомы. Из нее достали швабру и бутылку, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Все улики, найденные в помещении, отправлены на экспертизу. Туда же отправили зачетную книжку и паспорт несчастной — они тоже находились в квартире.

Но кто мог сделать такое? В доме уже было заговорили про маньяка, но вскоре сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 45-летний отец погибшей Сергей К.:

— У него с дочерью были не самые лучшие отношения. По предварительной версии, в этот раз они серьезно поругались, и мужчина нанес дочери смертельные травмы. Причина ссоры устанавливается.

Задержанный проживает по другому адресу, трудится разнорабочим на одном из местных предприятий. Ранее он уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью средней тяжести другому человеку. Сейчас все может закончиться более серьезным наказанием.

— Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ — «Убийство». Подозреваемому уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе СУ СК России по Самарской области.

Расследование продолжается. Следователям предстоит выяснить все детали этой страшной истории. «Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким Марии К.

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