«Спина болит, но это того стоило!»: под Самарой молодой парень вынес пенсионера из горящего дома

Амаяк уже спасал людей с пожара на службе в армии Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Ночью 26 июля в городе Кинель произошло ЧП. Там загорелся частный жилой дом на улице Золинской. Могли бы быть жертвы, но их помог избежать 23-летний Амаяк Манучарян, который совершенно случайно проезжал мимо.

— Время было где-то половина первого. Я увидел пожар, много людей и решил остановиться, узнать, что происходит и могу ли я что-то сделать, чем-то помочь, — рассказывает Амаяк корреспонденту «КП-Самара».

Молодой человек подошел к калитке и увидел незнакомую пенсионерку в слезах. Это оказалась хозяйка дома.

Молодой человек просто проезжал мимо Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Она плакала и говорила, что в доме остался ее муж. «Сынок, помоги! Дед где-то там», — продолжает наш собеседник.

Манучарян включил фонарик на телефоне и вошел в помещение. По его воспоминаниям, там был кругом дым, ничего не видно:

— Кричу, кричу «Дед, ты где?» Ни слуху, ни духу! По всем комнатам посмотрел, сначала его не увидел. Потом гляжу — в дальней спальне сидит, не шевелится. Он почти задохнулся, еще бы несколько минут и все.

Смельчак взял пожилого мужчину — на вид ему было около 80 лет — на плечо и понес на выход. На улице он сразу передал его врачам скорой помощи.

— Не сказать, что он тяжелый был. Хотя, спина сейчас болит немного. Но этого того стоило! В такие моменты не думаешь, не страшно — просто надо помочь, — признается герой.

Причина возгорания до сих пор неизвестна Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Убедившись, что со спасенным все нормально, Амаяк уехал. На следующее утро он решил проведать погорельцев и встретил там ту самую бабушку.

— Она обрадовалась — «Спасибо, молодец! Как будто Бог тебя послал!» Хотела меня как-то отблагодарить, но я отказывался, не надо ничего, — делится парень. — Они там были с сыном, смотрели, что сохранилось. Жаль, но в доме почти все сгорело. Крыши не осталось.

Амаяк Манучарян признается, что он не в первый раз попадает в подобную ситуацию. Ранее с ним такое уже случалось в армии.

Крыши у дома не осталось Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Поступок жителя Кинеля не останется незамеченным. С ним уже связались сотрудники МЧС, Амаяка собираются наградить.

Причины пожара и ущерб от него сейчас устанавливают эксперты. К счастью, обошлось без пострадавших.