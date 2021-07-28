Самарцам посоветовали не копить долгов за отопление и горячую воду

Коммунальные платежи лучше оплачивать вовремя. Фото: Андрей ТАНАЕВ

Если своевременно и в полном объеме не оплачивать коммунальные платежи, то долг за ЖХК может накрыть с головой в самый неподходящий момент. Так случилось с жителем Кировского района Самары Анатолием Калужиным. Он накопил свыше 40 тысяч рублей за тепловую энергию. Пути выхода из сложившейся ситуации ему предложили в офисе обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс», куда он пришел на День проверки долгов.

- Я бы рад закрыть весь долг за один день, но такой возможности нет. Поэтому сейчас мне предложили заполнить анкету и оформить рассрочку на три года. Если бы я раньше занялся этим вопросом, я бы, конечно, не допустил такой огромной задолженности, - отметил Анатолий.

На вопросы горожан отвечал руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Илья Морозов. Фото: Андрей ТАНАЕВ

Узнать о своих долгах за отопление и горячую воду, а также найти пути решения сложных ситуаций энергетики предлагают своим клиентам в Дни проверки долгов. Это мероприятие проходит ежеквартально в рамках акции «Не копи долги». В качестве консультантов выступают руководители «ЭнергосбыТ Плюс». На этот раз такая встреча прошла в офисе на ул. Мирной, 162 для жителей Кировского и Промышленного районов.

- Каждый из наших клиентов может попасть в трудную жизненную ситуацию. Наиболее частые вариант решения ситуаций с долгами, который мы предлагаем, это, конечно же, рассрочка. При этом каждый конкретный случай мы готовы рассмотреть индивидуально и предложить наиболее комфортный период погашения долга, - подчеркнул руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Илья Морозов. - Основная проблема в том, что должники иногда не знают, куда обратиться за помощью. А ведь самое главное, чтобы сами горожане не доводили ситуацию до крайности, а проявляли активность и вместе с нами находили оптимальное решение.

Жизнь без долгов куда спокойнее, в этом уверен самарец Анатолий Баранов. Он приехал в офис обслуживания прямо с дачи, где проживает в летний период.

- Мы с бабушкой живем вместе уже более 50 с лишним лет, и никогда не было привычки копить долги. Без долгов душа спокойная, настроение отличное, - уверен пенсионер.

К слову, для таких самарцев у «ЭнергосбыТ Плюс» сейчас действует акция «На дачу – без долгов!» Для участия в ней необходимо досрочно оплатить услуги компании за весь летний период. Среди участников проходят ежемесячные розыгрыши призов.

Руководство Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о необходимости своевременно и в полном объеме оплачивать полученную тепловую энергию. А если долг все же накопился, оперативно обратиться в офис обслуживания «Энергосбыт Плюс» и решить этот вопрос. Офисы работают во всех городах присутствия компании - Самаре, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске.