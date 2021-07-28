Крылья Советов — Спартак 30 июля 2021: прогноз на матч 2 тура РПЛ

"Крылья Советов" постараются не проиграть во втором домашнем матче подряд Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Прогноз на игру Крылья Советов — Спартак — 1-1

«Крылья Советов» — «Спартак» — одна из самых интригующих встреч 2 тура Тинькофф-РПЛ. Она пройдет в пятницу, 30 июля, на стадионе «Солидарность Самара Арена». Делимся прогнозом на поединок, в котором каждый из соперников попытается набрать свои первые очки в сезоне.

Подопечные Игоря Осинькина в первом матче сезона уступили дома «Ахмату» — 1-2. Волжане горели 0-2 уже к 20-й минуте, но во втором тайме перехватили инициативу, могли сравнять счет в самой концовке, но выстрел Ивана Сергеева пришелся в штангу. Второй осечки в родных стенах не хочет никто, «Крылья» попробуют реабилитироваться. Могли бы помочь болельщики, но велика вероятность, что из-за сложной эпидемиологической обстановки на трибуны снова пустят не более 500 человек. Точное решение по посещаемости должно быть в четверг. По составу у «КС» все в порядке, но не сможет выйти на поле новичок Максим Глушенков — он дисквалифицирован.

«Спартак» неплохо смотрелся в Казани с «Рубином», но красно-белым категорически не везло в атаке. Португалец Руй Витория попробует одержать первую официальную победу во главе нового клуба в Самаре. Гости — явный фаворит. У них отличная линия нападения — Соболев, Промес, Ларссон и не только. Все в строю и хотят открыть счет забитым мячам. У столичной команды есть проблемы с правым защитником, но ее обещают решить в скором времени. К ближайшему поединку новичков ждать не стоит, но эксперты уверены — коллектив из Москвы будет больше времени проводить в атаке.

Букмекеры делают явную ставку на «Спартак». Средний коэффициент на них — 1,75. На хозяев — 5,1. На ничью — 3,95. Голов стоит ждать от каждого из соперников, ведь в линии атаки исполнители хороши у обоих.

Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по самарскому времени (в 19:00 по московскому). Даст его арбитр из Сочи — Павел Кукуян. За VAR отвечает Павел Шадыханов из Москвы. Игру покажут на «Матч Премьер». Следите за трансляцией на «КП-Самара».