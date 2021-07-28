"О многом маме не расскажу": подростки признались, как отдыхают в современных "пионерлагерях"

Несмотря на "ковидные" ограничения дети охотно спешат в лагеря Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус не побежден, но жизнь продолжается. Особенно, если это «маленькая жизнь» - лето. Лагеря для детей открылись в привычные сроки, сейчас подходит к концу вторая смена. Что изменилось в распорядке, как отдыхают современные подростки? Подростки откровенно рассказали «Комсомолке» про свой отдых в современных «пионерлагерях»

«Парни научились играть в покер»

Вероника, 15 лет, лагерь на черноморском побережье

- В лагеря езжу каждое лето, и повидала всякое - и детей разных, и вожатых. Тут как повезет. Могут быть совсем «убитые» корпуса, но классные ребята и вожатые - и тогда ты будешь рыдать перед отъездом. А может быть и ремонт, и еда нормальная, но с коллективом не сложится или вожатые будут орать по поводу без - и все, отдых испорчен. В этом году родители отправили в лагерь на Черном море. Думала - будем купаться, загорать и объедаться фруктами. Ага... На море дважды в день ходим, но купаться толком не получается, только зашел-вышел, и все под нервные крики вожатых. Хотя я их понимаю - мальчики наши все время норовят за буйки заплыть. Посторонние на пляж спокойно заходят, еще и препираются с вожатыми, когда те их прогоняют. Хорошо, что нас много, и в обиду друг друга не дадим. Корпуса ужасные, душ общий, разве что мальчики и девочки по очереди ходят. Но все равно - стоишь голышом, все на тебя пялятся. Так что лично я моюсь в купальнике.

В еде я не привередлива, но у нас в отряде есть такие, кто после обеда бежал в туалет и их натурально тошнило. Зато с пляжа можно спокойно смотаться в торговые ряды и купить все, что вздумается. Хочешь - пирожков, хочешь - чачи или сигарет. Продавцы паспорт не спрашивают, вожатые смотрят сквозь пальцы. Сами туда же наведываются. Я много в лагеря ездила, бывало, и сбегали тайком с территории, но чтобы так, почти в открытую - впервые. Причем родителям нас навещать совсем нельзя, чтобы коронавирус не занести. А на рынок, выходит, можно.

С вожатыми нашему отряду не повезло. Вроде сами студенты, и с нами на одной волне должны быть. Но только орать и умеют. Кроме моря никаких развлечений, считай, и нет. Только платные экскурсии в горы и в аквапарк. Но во время дождей и шторма никуда не ездили. Оставалось залипать в телефоны. Зато парни научили в покер играть, и у меня уже неплохо получается. Вообще ребята в отряде отличные, буду по ним скучать. Но про то, что вечером на дискотеках происходит, я своей маме точно никогда не расскажу. Не удивлюсь, если некоторые мои подружки после смены забеременеют. Больше я сюда не поеду!

Детский лагерь - это свобода и новые друзья Фото: Евгения ГУСЕВА

«Телефон выдают на 10 минут в день»

Данил, 11 лет, спортивный лагерь

Я занимаюсь дзюдо, и в этом году в первый раз поехал в спортивный лагерь. Матрас, подушку, одеяло велели привезти с собой. Когда я приехал - понял, зачем. Корпуса - какие-то бараки, в них почти ничего нет. Комната на восемь человек, кровати двухъярусные, какие-то древние тумбочки. Нижние места сразу же заняли те, кто постарше и посильнее. Места у розеток - самые козырные, здесь можно заряжать телефон и планшет. У нас розетки две, и старшаки даже подрались, выясняя, кто там будет спать. А потом пришел тренер, сказал «телефоны вам здесь не понадобятся» - и забрал их. Сказал, можно раз в день брать на 10 минут позвонить родителям, и все. Я расстроился. А те, кто тут не в первый раз, оказывается, специально по два аппарата привезли. Один тренеру сдал, вторым спокойно пользуешься. Могут дать мобильник погонять - 10 рублей минута. Мой сосед Андрюха говорит - рассказать бы про это тренеру, но ведь потом в палату не зайдешь – побьют.

Туалет и душ деревянные, на улице, кухня тоже. Тренер говорит, из нас воспитывают не неженок, а настоящих мужчин. А настоящий мужчина должен стойко переносить лишения. Я хочу быть настоящим мужчиной, моюсь в холодной воде и терплю. А Андрюха каждый вечер маме жалуется.

Родителям к нам нельзя, говорят, из-за коронавируса. Еще мне из-за этого понадобилось перед поездкой тест сделать, кровь на анализ брали. И баночки с дезинфектором в каждом корпусе стоят, правда, ими никто не пользуется. За территорию тоже не выпускают, никаких экскурсий. Но нам и не до того, постоянные тренировки. Утром подъем в семь, зарядка, потом умыться, и на завтрак. После завтрака тренировка, после обеда тихий час - и опять тренировка. Еще по очереди на кухне дежурим, помогаем поварам столы накрывать и потом убирать.

Кормят вкусно, хотя дома я бы такое есть не стал. Никаких шоколадок, чипсов и газировки. Старшаки в тихий час как-то за территорию бегали, в село, в магазин. В первый раз все прошло гладко. А во второй раз тренер их поймал и по 200 раз отжиматься заставил. Так что я в магазин не побегу.

Андрюха домой хочет. А я попрошу у родителей еще на смену остаться.

Вожатые следят за детьми, а те за ними... в соцсетях Фото: Артем КИЛЬКИН

«Вожатых пробиваем по соцсетям»

Алена, 13 лет, детский оздоровительный лагерь

Я в лагере во второй раз. Ездила сюда же два года назад с подружкой, было здорово, и я попросилась снова. Прямо дни считала до отъезда. В лагере сразу сказали, что теперь родителям на территорию заходить нельзя, и «родительских дней» тоже не будет, можно только передачки нам привозить - все из-за эпидемии.

Корпуса у нас трехэтажные, на каждом этаже с двух сторон туалет и душ. Утром и вечером очереди выстраиваются. Некоторые так долго моются! Как будто они одни!

Днем ни минутки свободной нет. В прошлый раз мне казалось, что свободного времени больше. А сейчас на стене каждый день вешают расписание. И водят строем. С музыкального занятия на волейбол, с кружка по оригами - на настольный теннис, со спортивного ориентирования - на занятия по театру, с веселых стартов - на английский или робототехнику, и так целый день, с перерывом на еду и тихий час. Откосить нельзя, только если заболеешь, но тогда тебя отправят в изолятор - мало радости сидеть там взаперти. Ходить по территории лагеря самим нельзя - только в сопровождении вожатых. Трясутся над нами, как над маленькими, как будто заблудимся! Если увидят, что ты залип в телефон - сразу просят убрать, начинают с тобой разговаривать, находят какое-то дело. Нет, мне конечно интересно, особенно театр и волейбол. И вожатые веселые, сами еще студенты. Но иногда так хочется, чтобы тебя хоть ненадолго оставили в покое!

Вечером - «свечка» у костра, где все рассказываем, как прошел день, что случилось, раз в три дня - дискотека. Вожатые там отжигают не хуже, чем мы. Моя соседка по палате, Аня, влюбилась в нашего вожатого Кирилла. А он ее на 5 лет старше, и я видела, как они с вожатой из соседнего корпуса целовались. Но Аня все равно подписалась на него в соцсети, изучила все его интересы, любуется фотками и хочет найти его после смены. Хотя мне кажется, что шансов у нее нет. А меня на дискотеке уже несколько раз приглашает танцевать Ваня из третьего отряда, хотя он на два года старше. Взял мой номер, говорит, что будет звонить. Жалко, что смена заканчивается, я буду скучать!

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Не проецируйте свои страхи на детей»

Екатерина Калинина, клинический психолог

- Часто родители боятся, что ребенка в лагере обидят или ему будет одиноко, потому что сами пережили подобный опыт. Но это совсем не значит, что с ребенком произойдет то же самое. А вот обстановка нервозности перед поездкой, даже если мама не высказывает свои опасения вслух, всегда «считывается» ребенком. И в результате ребенок тоже начинает нервничать, а расставание переносится гораздо болезненнее. Второй важный момент: когда родители нервничают, транслируют свои переживания, то они тем самым убивают веру ребенка в себя. Любому человеку, чтобы расти и развиваться, нужен опыт, в том числе негативный, нужны препятствия, ошибки и трудности, преодолевая которые ребенок учится жить в этом мире. И здесь особенно важен посыл родителей «я в тебя верю», «все будет хорошо», «если тебе будет нужна помощь, то я рядом». Важно помнить и про период адаптации. Он занимает от 3 до 7 дней в зависимости от характера и темперамента ребенка. Поэтому если в это время ребенок звонит и жалуется, просит забрать его домой, то его нужно обязательно выслушать, однако жалобы «разделить на два» и немного подождать, пока эмоции схлынут. Безусловно, родителям надо быть чуткими, действительно могут быть случаи буллинга, насилия, какие-то негативные ситуации. Перед поездкой обязательно стоит рассказать ребенку, что если он столкнется с недопустимым поведением, то не нужно стесняться, молчать, надо сразу же сообщить вожатому, руководству лагеря и родителям. Однако преждевременно волноваться не стоит

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