Рабы не мы: под Самарой мигрантов пытались удержать в теплицах при помощи мачете и топора

Дело дошло до потасовки, разнимать конфликтующих прошлось полицейским Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Топор, мачете и ружье – такие доводы в Самарской области использовали владельцы теплиц, чтобы заставить своих сотрудников и дальше работать. Но те не горели желанием «батрачить»: по их словам, денег им не платили, а кормили… яйцами и макаронами. Ушли бы сами, да документов не было – их «хозяева» отобрали.

Рабовладельцы нового времени обосновались в селе Черноречье в 25 км от Самары. По словам местных жителей, теплицами владеют мигранты из Китая. Но обрабатывают плантации не сами, а руками наемных рабочих – уроженцев Узбекистана.

Те приехали в Черноречье в поисках заработка. Договорились об оплате, потрудились на славу… но обещанных денег не получили. Ни в первый месяц, ни во второй. Хотели уехать, но документы для «трудоустройства» у них давно забрали, да так и не вернули. Что делать? Конечно, звонить соотечественникам и звать их на помощь.

По словам блогера Алены Воронцовой, «спасательная операция» была назначена на 12 июля. В намеченное время прибыли «спасатели», вот только разговор с владельцами теплиц у них не задался: по словам очевидцев, в ход пошли мачете, топор и даже ружье. «Нива», на которой приехали «решалы», тоже сильно пострадала. Точнее была разбита так, что вряд ли подлежит восстановлению.

Разнимать драчунов пришлось полицейским: на место выехал ближайшие наряды патрульно-постовой службы и сотрудники уголовного розыска. К тому времени обе стороны понесли изрядные потери. Однако в больницу попали всего четыре человека: троих врачи осмотрели и отпустили по домам, четвертого госпитализировали.

Сейчас во всей этой истории разбираются и полицейские. Они уверяют: личности всех участников конфликта установлены, они допрошены и написали заявления на своих обидчиков.

- Отделом дознания территориального органа внутренних дел возбуждено четыре уголовных дела по ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в областном МВД. - В рамках дознания установлены и допрошены все участники конфликта, свидетели и очевидцы - всего 22 человека, назначены 4 судебные экспертизы.

Также полицейские выделили в отдельное производство материалы по рабовладельцам и передали их в региональный Следственный комитет. Вопрос о том, возбуждать ли уголовные дела по ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы» и по ст. 127.2 УК РФ «Использование рабского труда», теперь будут следователи.

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