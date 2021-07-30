У них могла быть интрижка: в Самаре подполковника полиции задержали за зверское убийство 15-летней девочки

В скором времени будет решаться вопрос об аресте подозреваемого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В обстоятельствах зверского убийства разбираются правоохранители Самарской области. Жертвой преступника стала 15-летняя девятиклассница Елизавета Г. (имя изменено). Ее тело нашли на улице Садовой в поселке Петра Дубрава, где и проживала девочка.

Эксперты зафиксировали в области шеи погибшей не менее пяти ножевых ранений. Напал на ребенка взрослый мужчина — об этом оперативникам заявила местная жительница, ставшая свидетелем расправы.

— Очевидец сообщил, что видела, как примерно в 22:00 у дома № 6 по указанной улице незнакомец прижимал девушку к земле. Затем он скрылся на белой «Тойоте РАВ 4», — рассказал «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Свидетель назвала номер иномарки. Силовики обнаружили ее во дворе дома на улице Партизанской все в том же поселке городского типа. Было установлено, что машина принадлежит 68-летнему Михаилу К., проживающему в том же многоквартирном доме, где и убитая.

— Собственник объяснил, что около трех лет назад передал автомобиль супругу дочери - начальнику отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности ОУР отдела полиции № 3 по Самаре Антону Б., — поделился наш собеседник.

42-летнего подозреваемого, проживающего на той самой улице Партизанской, где нашли авто, задержали. Его коллеги оказались удивлены таким поворотом событий. В ОВД он служит с декабря 2002 года, никаких дисциплинарных взысканий не имеет. В должности — с июля 2017, и работа его оценивалась положительно.

— Никаких обвинений пока не предъявлено. Отрабатывается несколько версий. По одной из них, у подполковника полиции была интрижка с девочкой, она решила все рассказать, и произошла ссора, в ходе которой он лишил подростка жизни, — делится источник.

Ситуацию уже прокомментировали в ГУ МВД России по Самарской области. Врио начальника ведомства Андрей Токарев назначил проведение служебной проверки.

- Если вина сотрудника будет доказана, его уволят из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам. Он понесет ответственность в соответствии с законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - отметили полицейские.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по региону, по факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, на месте происшествия работа продолжается. В ближайшее время злоумышленнику будут избирать меру пресечения.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование продолжается.