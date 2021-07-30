"Сделал карьеру на оборотне в погонах": что известно о прокуроре из Сызрани, которого поймали на взятке

В прокуратуре Вадим Федорин проработал 24 года

Сегодня в Сызрани при получении взятки был задержан прокурор Вадим Федорин. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн: - В результате спецоперации, проведенной Самарским УФСБ, за получение взятки в 3 млн рублей задержан прокурор г. Сызрани Вадим Федорин. Спецоперация проводилась с санкции Генпрокурора Игоря Краснова.

По информации народного избранника, взятка должна была «помочь» расследовать некое уголовное дело. Какое именно – пока не известно.

Пока прокурора везут из Сызрани в Самару на допрос, у нас есть время вспомнить основные этапы его карьеры.

Вадим Федорин закончил Самарскую государственную экономическую академию по специальности «юриспруденция» и сразу пошел в прокуроры. С 1997 по 1999 работал следователем прокуратуры Центрального района Тольятти, потом начал «расти»: помощник районного прокурора, помощник прокурора Тольятти, зампрокурора Жигулевска…

В конце 2010 года Вадим Федорин занял пост прокурора Шигонского района Самары. И тут его крупно «повезло»: как раз в это время грянул скандал, связанный с милиционером Михаилом Чичельником, который якобы держал в страхе всех местных предпринимателей, собирал с них «дань», неугодных выживал, а раскрываемость в районе повышал за счет «врагов» да мертвых душ

Чичельник на тот момент возглавлял Шигонскую милицию, о нем написал Александр Хинштейн, его доводы поддержал Федорин, полетели милицейские погоны. Федорин занял принципиальную позицию, и Чичельник оказался в СИЗО. Для местных жителей прокурор после этого стал чуть ли не героем.

Впрочем, уголовное дело против Чичельника позже развалилось, но еще до этого Федорин на волне успеха в 2012 году с триумфом вернулся в Тольятти, а вскоре сделал блестящую карьеру и занял пост начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Самарской области.

Что-то пошло не так в прошлом году. По слухам, новый прокурор региона Сергей Бережицкий обнаружил некие нарушения в работе то ли самого Федорина, то ли его подразделения. Но итог был печален: его «сослали» в Сызрань.

Назначение было подписано 27 июля 2020 года. А через год, как стало известно сегодня, чекисты задержали за взятку.

- Откровенно говоря, шокирован этим известием, - признается Александр Хинштейн.

Пока не ясно, что именно будут вменять Федорину и будет ли следствие выходить в суд с ходатайством об его аресте.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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