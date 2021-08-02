Курение — привычка, болезнь или зависимость: как самарцам бросить курить без вреда для здоровья

Рассказываем, кто поможет самарцам победить вредную привычку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В современном обществе курение стало популярной привычкой среди различных групп населения. К великому сожалению врачей, курят теперь не только мужчины, но и женщины и подростки. Статистика на этот счет неумолима: в мире насчитывается около миллиарда курильщиков, и это только по официальным данным. Врачи не устают повторять - никотиновая зависимость представляет серьезную опасность для здоровья человека, ведет к необратимым последствиям, в том числе внешним изменениям.

Многие наивно считают, что могут избавиться от этой привычки легко и в считанные дни. И у кого-то это действительно получается. Другие борются с проблемой годами, но самостоятельно победить уже не могут. Почему так и что же такое курение: вредная привычка, серьезная болезнь или настоящая зависимость, объяснила директор ООО «Медцентр "Открытие» Наталья Солодкова.

- Я убеждена, что привычка, болезнь и зависимость - это три этапа развития заболевания. Разберемся в терминах. Привычка – это сложившийся способ поведения, который со временем приобретает характер потребности. К примеру, если человек привык делать зарядку по утрам, то пропуск тренировки вызывает ощущение нехватки чего-то, но не более. Зависимость – это уже навязчивая потребность. На этой стадии человек готов потратить значительное количество времени и усилий, чтобы получить желаемое. Болезнь – эта стадия зависимости, когда отсутствие предмета вожделения вызывает физический дискомфорт и даже боль. Так, курильщики со стажем жалуются на головную боль, которая появляется при длительном воздержании от курения, - разъяснила Наталья Солодкова.

Не секрет, что привычка курить возникает и формируется под влиянием социума. Этот факт подтверждают и социологи, а также антропологи и психологи.

- Часто курение – это демонстрация статуса. «Я – взрослый» или «Я – свой в кругу значимых для меня людей». Почему человек не может продемонстрировать это какими-то другими способами? Ответ надо искать с психологом, - отмечает директор МЦ «Открытие».

Все мы знаем, что привычка формируется 21 день, а вот в зависимость она перерастает значительно дольше. На это потребуется до 5-6 лет. Этим специалисты и объяснят тот факт, что одни курильщики легко расстаются с табачной продукцией через 2-4 года, а другие – нет.

- Зависимость возникает, когда в организме человека перестает вырабатываться никотиновая кислота. Она нужна для нормального обмена углеводов, липидов, белков, нормальной работы центральной нервной системы, печени, желудка, кожи. А перестает вырабатываться, когда в организм никотин регулярно поступает извне.

Главная опасность курения таится не только в этом. Дело в том, что вместе с никотином в организм человека поступает значительное количество токсинов и канцерогенов.

- При сгорании табака выделяется 40 канцерогенов, а 12 из них напрямую влияют на развитие онкологических заболеваний. Кроме того, никотин – это нейротоксический яд. В первой половине ХХ века его использовали для борьбы с насекомыми. В высокой концентрации никотин вызывает остановку дыхания и паралич. Он напрямую влияет на работу головного мозга, центральной нервной системы, сердца. При многолетнем курении срабатывает эффект накопления, и сердце начинает работать на пределе возможностей. Страдают от этого в первую очередь сосуды, которые быстрее стареют. Как итог, кровь начинает хуже циркулировать, а значит все ткани организма плохо избавляются от продуктов метаболизма и раньше стареют.

Человек с продолжительным стажем курильщика может чаще болеть. Не зря врачи на приеме уточняют: «Курите?», а в рекомендациях пишут: «Бросить курить, вести здоровый образ жизни». Конечно, можно лечить следствия – болезни, спровоцированные курением, но не лучше ли избавиться от опасной причины раз и навсегда.

- Даже бросив курить, потребуется время, чтобы организм смог восстановиться максимально. В Китае говорят: болезнь лечится столько же времени, сколько времени вы ее растили. Поэтому бросать курить рекомендуется после консультации с врачом, а лучше в сопровождении врачей.

Трудно ли отказаться от опасной привычки навсегда?

- Когда этот вопрос мы задавали тем, кто уже бросил курить в МЦ «Открытие», то 90% пациентов отметили, что, если бы они знали, что это так просто, они бы давно отказались от сигарет, - заявила Наталья Солодкова.

Если и вы планируете вернуть себе независимость от табачной продукции, не откладывайте это на потом. Решить эту задачу намного проще под наблюдением профессионалов.

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