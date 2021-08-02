В «Новой Самаре» отметили день рождения «маленькой Англии»

Летом «Центр английского языка «Свобода общения» отмечает день рождения. Фото: Андрей ТАНАЕВ

В «Новой Самаре» отпраздновали день рождения местной «маленькой Англии» - центра изучения английского языка «Свобода общения». Педагоги и руководство студии устроили праздник для всех жителей и своих учеников. Такие мероприятия уже стали доброй традицией микрорайона. Обычно их устраивает застройщик, группа компаний «Финстрой». Но на этот раз с инициативой выступили арендаторы. Гостями мероприятия стали персонажи популярной игры Barwl Stars Эфин и Леон. Благодаря им все гости праздника смогли понять, что изучать английский можно не только результативно, но и весело.

- Программа достаточно обширная: игры, призы, лотереи, выступление творческих коллектива, и, конечно, показательные выступления наших учеников. Не обойдется без мастер-классов от замечательных педагогов центра – мы сделали все, чтобы интересно было и взрослым и детям, - говорит Ольга Степанова, ведущая мероприятия, администратор центра «Свобода общения» - и сама жительница «Новой Самары».

Уже год языковой центр работает в Новой Самаре. Фото: Андрей ТАНАЕВ

Конечно же, конкурс устроили для тех, кто уже учит язык в центре. Свои знания продемонстрировали самые маленькие воспитанники центра и те, кто уже сдал Кембриджские экзамены, получая задание из Лондона. А музыка, песни, танцы и море призов подарили хорошее настроение каждому.

- Мы обучаем детей с трех лет, школьников, дошкольников. Готовим к ЕГЭ, ОГЭ, обучаем так же взрослых английскому языку и даже готовим к международному кембриджскому экзамену, - рассказывает руководитель центра английского языка «Свобода общения» Анастасия Агафонова. - Мы обучаем английскому, как родному языку. Мы просто разговариваем между собой и с учениками. И они, слыша нас, тоже начинают осваивать иностранный.

Изучать английский можно не только результативно, но и весело. Фото: Андрей ТАНАЕВ

В конце июня центру «Свобода общения» исполнилось 8 лет – последний год он работает в Новой Самаре, молодом развивающемся микрорайоне. Здесь есть все необходимое для комфортной жизни: спортивные и детские площадки, магазины, детский сад и совсем скоро откроется самая современная в губернской столице школа. Языковые курсы тоже очень востребованы: жители радуются, что при этом далеко возить детей не нужно – все рядом с домом. В центр приходят и ребята из соседнего поселка Мехзавод, из микрорайона Крутые Ключи.