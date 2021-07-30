В Клиническом госпитале ИДК помогут победить боль в суставах

Боли в суставах не дают возможность вести активный образ жизни? Сковывают движения, заставляют отказаться от спорта, от летних велопрогулок, дают знать о себе при дачных делах? Многим из нас, независимо от возраста, эти жалобы, увы, знакомы...Особенно это касается профессиональных спортсменов, которые во время тренировок получили травму..

ЧТО ТАКОЕ АРТРОСКОПИЯ?

Суть артроскопии заключается в том, что в области сустава делают два маленьких разреза размером 5–6 мм. Через разрез в полость сустава вводится трубочка – артроскоп – это объектив телевизионной камеры, диаметр которой 3-4 мм. Введенный в сустав, он освещает и, благодаря присоединенной видеокамере, позволяет увидеть на экране монитора все внутрисуставные структуры.

С помощью артроскопии можно удалить поврежденную часть мениска, восстановить связки, "залатать" поврежденный хрящ и выполнить множество других сложных хирургических манипуляций. Кроме того, артроскопические операции показаны людям с запущенным остеоартрозом.

ПРЕИМУЩЕСТВА АРТРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПЕРЕД ОТКРЫТЫМИ:

Минимальная инвазимность

Меньшая травматизация тканей

Короткие сроки послеоперационного восстановления

Меньший срок пребывания в стационаре

Операция может быть показана как людям до 30, так и пациентам более зрелого возраста. В Клиническом госпитале ИДК на проведении артроскопических вмешательств специализируется ортопед высшей категории, Куропаткин Андрей Геннадьевич

Не стоит терпеть боли, пора от них избавляться и начинать жить активной и здоровой жизнью. А мы Вам в этом поможем!

Адреса:

Клинический Госпиталь ИДК г. Самара, Волжское шоссе, 70 (около стадиона Арена)

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. Самара, ул. Энтузиастов, 29

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