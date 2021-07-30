ТОП-5 мифов о том, что солнце безопасно

Солнце может быть опасно для здоровья Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лето в разгаре, жаркая погода не отступает, а солнечные лучи буквально везде и всюду. Специалисты Клинического госпиталя ИДК рассказали, что о безопасности солнца ходит много мифов. Впрочем, всем им доверять нельзя.

Миф 1: в пасмурный день нельзя обгореть.

Это заблуждение. На самом деле солнечный ожог вызван не солнцем. За это мы можем поблагодарить ультрафиолетовое излучение (также известное как УФ-лучи). Хотя облака отлично блокируют солнечный свет, они не так хорошо блокируют вредные ультрафиолетовые лучи. Фактически, солнечное повреждение может быть даже более интенсивным в пасмурные дни из-за отражения ультрафиолетовых лучей от облаков, поэтому в любую погоду позаботьтесь о защите от солнца и нанесите слой солнцезащитного крема SPF30 + (или выше), прежде чем выйти на улицу.

Миф 2: если вы легко загораете, вам не нужен солнцезащитный крем.

Любой тип кожи может быть поврежден ультрафиолетовыми лучами , при любом типе кожи может развиться рак кожи. Это не зависит от того, как человек переносить процесс загара. Рак кожи реже встречается при более темной коже, но когда он возникает, он часто обнаруживается на более поздней, более опасной стадии. Профилактика и раннее выявление - это ключ к успеху, поэтому сейчас идеальное время для похода в больницу и проверки кожи.

Миф 3: чтобы получить хорошую дозу витамина D, нужно загорать

Хотя солнечные ультрафиолетовые лучи являются лучшим естественным источником витамина D, вам не нужно проводить часы на улице, чтобы получить суточную дозу. Несколько минут воздействия ультрафиолета на руки рано утром или вечером могут быть всем, что вам нужно.

Кроме того, идеальный источник этого питательного вещества может действительно скрываться на вашей кухне. Продукты, богатые витамином D, включают консервированный тунец, яичные желтки, грибы и лосось. Вы также можете получать витамин D из поливитаминов и добавок, чтобы удовлетворить свои ежедневные потребности.

Миф 4: вам следует нанести солнцезащитный крем, как только выйдете на улицу

Возможно, лучше сделать это заранее. Большинству брендов требуется как минимум 15–30 минут, чтобы начать работу.

Миф 5: тюбик солнцезащитного крема действует вечно

Убедитесь, что вы проверили срок годности, прежде чем начинать пользоваться. Как правило, большинство солнцезащитных кремов сохраняет свою эффективность в течение трех лет после открытия, но это только в том случае, если они хранятся в прохладном и сухом месте. Если вы оставите его в жарком месте или под прямыми солнечными лучами, то его эффективность со временем быстро исчезнет.

Медики настаивают, что для того, чтобы лето было в радость, нужно знать правила загара и пользоваться ими. В случае каких-либо подозрений, конечно, своевременно следует обращаться к специалисту, в том числе и с профилактической целью.

Предупредить легче, чем лечить, - настаивают специалисты.

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