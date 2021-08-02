Туристы, пострадавшие в аварии с автобусом в Турции, получат компенсации от страховщиков

В аварии пострадали самарские туристы

Среди пострадавших в аварии с автобусом в Турции могло быть только двое российских туристов. Ранее сообщалось о четырех погибших, однако в комментарии журналисту "КП-Самара" эксперт Общественной палаты России по защите прав туристов Роман Бобылев сообщил, что российских туристов среди погибших только двое.

- Насколько мне известно есть речь о двух погибших и нескольких людях в реанимации, пока информация противоречивая, пока речь идет о двух туристах с российской стороны. Остальные могли быть гиды или обслуживающий персонал, - сообщил Бобылев.

Также известно, что пять человек серьезно пострадали, из них двое в реанимации

Автобус с 22 российскими туристами попал в аварию в Турции в 18.00 местного времени 2 августа. Все туристы были из Самарской области - автобус вез их из отеля в Конаклы в аэропорт на рейс ZF 6394, туристы летели путевками от оператора "Интурист". В генконсульстве России в Турции рассказали о предварительных причинах аварии:

- По предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось, - отметили здесь. - Сотрудник Генконсульства выехал к месту аварии для выяснения ситуации и обстоятельств ДТП.

- Сейчас всем туристам будет оказана страховая поддержка. Группу обслуживала компания "Ресо-гарант", нет никаких поводов сомневаться в их профессионализме. За счет российской стороны всем туристам окажут помощь в получении медицинских услуг, а также возвращении домой или же доставке тел. Затем проведем работу с турецкой стороной. Нужно понять, как застрахован автобус был. Скорее всего, он просто привлекался оператором от сторонней фирмы. В любом случае, туроператор сможет претендовать на какое-то страховое покрытие, есть реальный шанс получить страховое покрытие со стороны турецких компаний, - отметил Роман Бобылев.

Сейчас в "Интуристе" все специалисты работают с пострадавшими и родственниками жертв. В туроператоре заявили о готовности доставить в Турцию родных и близких тех, кто находится в больнице.

Редакция "КП" приносит соболезнования родным погибших россиян и желает скорейшего выздоровления пострадавшим в аварии. Также соболезнования самарцам выразил губернатор региона Дмитрий Азаров. Он отметил, что сейчас власти выясняют имена и фамилии пострадавших, чтобы оказать им всестороннюю помощь.