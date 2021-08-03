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3 августа 2021 1:00

Погибшую девочку вынес на руках : турист из Самары рассказал об аварии с автобусом в Турции

Сергей Кремнев помогал переворачивать автобус, чтобы высвободить зажатых внутри людей
Ольга АФАНАСЬЕВАОльга АФАНАСЬЕВА
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Сергей Кремнев рассказал, как помогал спасать пассажиров из перевернувшегося автобуса

Сергей Кремнев рассказал, как помогал спасать пассажиров из перевернувшегося автобуса

Фото: СОЦСЕТИ

Причиной аварии с автобусом в Турции, в которой погибли три туриста из Самары, могла стать неисправность колеса. Об этом журналисту КП-Самара рассказал Сергей Каменев, отдыхавший с семьей в Турции и ставший пассажиром этого злополучного рейса.

- У автобуса возникли проблемы с колесом, когда мы забирали последних отъезжающих из отеля. Был специфический запах в салоне. Водитель 5-7 минут что-то делал с колесом. Возможно, это и стало причиной поломки автобуса и того, что его выкинуло на встречную полосу, - рассказал Сергей.

По его словам, автобус забрал людей из отелей Конаклы в Аланье и направлялся в аэропорт. В какой-то момент автобус стало серьезно заносить в бок, он протаранил ограждение и перевернулся на бок, вылетев на встречку. Больше всего пострадали люди, которые оказались зажаты между сидениями, в самом низу. Сергей постарался прийти на помощь всем, кому смог.

- Я вывел своих - жену и троих детей, усадил их на дорогу подальше и вернулся в автобус. На руках вынес погибшую девочку, потом услышал, как кричит женщина - ее сильно прижало. Я начал кричать, чтобы мне помогли перевернуть автобус. Наши были в шоке, в основном на помощь пришли турки, - вспоминает Сергей. Он признается: повезло, что у него пониженный порог страха и очень хладнокровный характер. В тот момент не было ужаса и паники, было желание действовать. Жалеет Сергей лишь об одном: не всех удалось спасти.

Автобус серьезно пострадал

Автобус серьезно пострадал

Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас он сам и вся его семья находятся в больнице. У Сергея немного повреждена спина, у сына - сотрясение. Все, конечно, в шоке и мечтают, чтобы все поскорее закончилось.

- Родственники переживали. Но тяжелее всего конечно родственникам погибших. У нас в палате семья одного погибшего. Это страшно, - говорит Сергей.

Сейчас в больнице находятся девять пострадавших после аварии, в том числе и водитель. Ребенок и двое взрослых в тяжелом состоянии. Пока известно о трех погибших: 71-летняя Надежда Тягущева и 35-летний Тарас Мельник, а также еще одна 15-летняя девочка.

Сергей отвез семью на море. Но не ожидал, что на обратном пути случится такая авария

Сергей отвез семью на море. Но не ожидал, что на обратном пути случится такая авария

Фото: Личный архив

В туроператоре "Интурист" обещают помочь всем родственникам, которые захотят, добраться в Турцию к своим близким, пострадавшим в аварии. Также здесь заявили, что пострадавшим россиянам оказывается вся необходимая помощь. Сергей также отметил, что к ним приходили все: и представители оператора, страховой и консул. Всех пострадавших заверили, что им окажут всю необходимую помощь.

Первые минуты после аварии с туристическим автобусом в Турции попали на видео

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