Погибшую девочку вынес на руках : турист из Самары рассказал об аварии с автобусом в Турции

Сергей Кремнев рассказал, как помогал спасать пассажиров из перевернувшегося автобуса Фото: СОЦСЕТИ

Причиной аварии с автобусом в Турции, в которой погибли три туриста из Самары, могла стать неисправность колеса. Об этом журналисту КП-Самара рассказал Сергей Каменев, отдыхавший с семьей в Турции и ставший пассажиром этого злополучного рейса.

- У автобуса возникли проблемы с колесом, когда мы забирали последних отъезжающих из отеля. Был специфический запах в салоне. Водитель 5-7 минут что-то делал с колесом. Возможно, это и стало причиной поломки автобуса и того, что его выкинуло на встречную полосу, - рассказал Сергей.

По его словам, автобус забрал людей из отелей Конаклы в Аланье и направлялся в аэропорт. В какой-то момент автобус стало серьезно заносить в бок, он протаранил ограждение и перевернулся на бок, вылетев на встречку. Больше всего пострадали люди, которые оказались зажаты между сидениями, в самом низу. Сергей постарался прийти на помощь всем, кому смог.

- Я вывел своих - жену и троих детей, усадил их на дорогу подальше и вернулся в автобус. На руках вынес погибшую девочку, потом услышал, как кричит женщина - ее сильно прижало. Я начал кричать, чтобы мне помогли перевернуть автобус. Наши были в шоке, в основном на помощь пришли турки, - вспоминает Сергей. Он признается: повезло, что у него пониженный порог страха и очень хладнокровный характер. В тот момент не было ужаса и паники, было желание действовать. Жалеет Сергей лишь об одном: не всех удалось спасти.

Автобус серьезно пострадал Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас он сам и вся его семья находятся в больнице. У Сергея немного повреждена спина, у сына - сотрясение. Все, конечно, в шоке и мечтают, чтобы все поскорее закончилось.

- Родственники переживали. Но тяжелее всего конечно родственникам погибших. У нас в палате семья одного погибшего. Это страшно, - говорит Сергей.

Сейчас в больнице находятся девять пострадавших после аварии, в том числе и водитель. Ребенок и двое взрослых в тяжелом состоянии. Пока известно о трех погибших: 71-летняя Надежда Тягущева и 35-летний Тарас Мельник, а также еще одна 15-летняя девочка.

Сергей отвез семью на море. Но не ожидал, что на обратном пути случится такая авария Фото: Личный архив

В туроператоре "Интурист" обещают помочь всем родственникам, которые захотят, добраться в Турцию к своим близким, пострадавшим в аварии. Также здесь заявили, что пострадавшим россиянам оказывается вся необходимая помощь. Сергей также отметил, что к ним приходили все: и представители оператора, страховой и консул. Всех пострадавших заверили, что им окажут всю необходимую помощь.

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