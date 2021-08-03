В Рачейские Альпы – за цифровым детоксом!

В удобных палатках приятно наблюдать за природой. Фото: Алексей Каменев

Острое желание отказаться от гаджетов и побыть на природе, вдали от шума и городской суеты все чаще заставляет жителей мегаполиса выбирать палаточный или кемпинговый отдых, отправляться в походы. В Самарской области – хвала небесам! – для этого у туристов есть все возможности. И живописные ландшафты, и все расширяющаяся сеть кемпингов.

В Сызранском районе в селе Смолькино на последней неделе июля открылась вторая очередь эко-кемпинга. Новые домики рассчитаны на более бюджетный вид отдыха, чем открывшиеся здесь два года назад панорамные люксовые дома-полусферы (в них-то, как в лучших современных отелях, есть все, включая джакузи с обогревом, теплый пол и, разумеется, тюбики с шампунем, халаты и тапочки).

Вот такие новые домики появились в глэмпинге Фото: Анжелика ПОТЕРЯХИНА

На первом домика-шалаша этаже есть диван, столик с электрочайником и минимумом посуды, тумбочка, кондиционер, на втором ярусе - большой 2-местный матрас-кровать. Панорамное остекление позволяет наблюдать восхитительные закаты и рассветы на фоне таежного леса. Душ, туалет - на территории. Стоимость такого домика - три тысячи рублей в сутки (при покупке от двух дней). Впрочем, на территории кемпинга есть возможность встать и со своей палаткой, цена за такое место - тысяча рублей. Важное уточнение для туристов - на территории кемпинга нет сотовой связи. Совсем. Поймать сигнал можно только поднявшись на экскурсию в горы. Сейчас, впрочем, вопрос решается властями совместно с операторами связи. Ну а пока здесь аутентичная атмосфера и настоящий цифровой детокс.

Каменный лабиринт - отличный фон для атмосферных фотосессий

А что делать туристу, привыкшему не выпускать телефон из рук, если нет интернета? Гулять! И наслаждаться местными красотами. Высоченные ели и сосны, воздух, который хочется вдыхать глубоко-глубоко, огромные валуны, поросшие ярко-зелёным мхом и лишайником, создающие причудливый каменный лабиринт и гроты, на фоне которых получаются сказочно красивые фотографии... Это все они, Рачейские Альпы - уникальное по красоте место, памятник природы, что расположился в Сызранском районе рядом с селом Смолькино поселения Старая Рачейка.

Рачейские скалы хранят много загадок Фото: Анжелика ПОТЕРЯХИНА

Рачейский бор входит в топ самых привлекательных туристических локаций региона. Когда-то давно здесь остановился ледник. Благодаря этому обстоятельству в бору сохранилась уникальная доледниковая флора. Здесь даже можно увидеть окаменевшие остатки деревьев, росших миллионы лет назад. Бродить по загадочным лабиринтам особое удовольствие, но самим без гида далеко в лес лучше не заходить: здесь очень легко заблудиться. Территория лесного массива составляет почти 10 тысяч гектаров. Это единственный таёжный (!) массив на юго-востоке Европейской части России, где произрастает много редких и охраняемых видов растений. Тут и болота (и, кстати, очень много клюквы, черники, брусники), и, по словам старожилов, случаются возвратные заморозки (это когда летом в жару бывает до +7 градусов). Так что в погоне за красивыми снимками для Instagram не стоит забывать о безопасности. Искупаться можно в озере Чайное, оно находится буквально в двух шагах от кемпинга. По словам местных жителей, озеро тоже не без особенностей - оно никогда не замерзает и не цветет.