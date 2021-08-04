«Это будет заметным событием в российской культуре»: чем порадует самарцев фестиваль «Шостакович XX век»

Фестиваль пройдет в Самаре и Тольятти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 4 августа, в колонном зале Самарского академического театра оперы и балета прошла пресс-конференция, на которой обсудили фестиваль «Шостакович XX век», который пройдёт в Самаре и Тольятти с 11 по 26 сентября.

В рамках этого мультижанрового музыкально-творческого формуа будут представлены все стороны композиторской деятельности Дмитрия Шостаковича.

На пресс-конференции, проходившей в офлайн-онлайн формате, обсуждались самые важные моменты проведения фестиваля. Вёл конференцию директор Самарского академического театра оперы и балета Сергей Филиппов. Он высказал надежду, что в этом году фестиваль обретёт должный масшатб.

- Рассчитываем, что это будет событие, которое останется замеченным не только в Самарской области, но и на российской культурной аллее, - заявил Филиппов.

Министр культуры Самарской области, Татьяна Мрдуляш отметила, что Шостакович – знаковая фигура не только для Самары, но и для всей страны. Однако для Самары и Куйбышева это фигура особенная, ведь именно здесь был создан первый союз композиторов под председательством Дмитрия Дмитриевича, а также именно на сцене театра оперы и балета впервые исполнялась его легендарная симфония.

- К сожалению, в этом году нам пришлось отказаться от проведения мероприятий на открытом воздухе в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Но мы надеемся, что это не помешает любителям классической музыки и меломанам насладиться великим композитором, - подчеркнула Татьяна Павловна.

Фестиваль имени Шостаковича существует с 2006 года и за всё время набрал солидный вес. В этом году в художественный совет фестиваля вошли выдающиеся российские музыкантиы, а его почётными сопредседателями стали вдова Шостаковича Ирина и сын, дирижёр Максим Шостакович. Автором концепции и художественным руководителем фестиваля в этом году выступил Алексей Трифонов.

Культурное событие будет масштабным

- Когда я начал придумывать фестиваль, у нас не было идеи рассказывать только о Шостаковиче. Мы хотели бы обратить внимание на фигуру Дмитрия Дмитриевича и его творчества в его окружении - его коллег, его современников и его учеников. Их музыка, к большому сожалению, не слишком часта звучит с концертных площадок даже Москвы и Санкт-Петербурга

Особое внимание будет уделено музыке композиторов-современников и учеников Шостаковича – Уствольско, Вайнберга, Тищенко, Бориса Чайковского, Мартена, Франсе и других. В том числе 14 сентября в тольяттинской филармонии прозвучит ранее нигде не исполнявшаяся соната №3 Николая Пенько. В этом концерте примут участие молодые музыканты из Японии, сделав фестиваль международным.

Открывать фестиваль будет оркестр «Новая Россия» под управлением лауреата национальной премии «Золотая маска» дирижёра Фёдора Леднёва.

- Это будет презентационная программа – праздничная увертюра и первая симфония, которая написана совсем молодым Дмитрием Дмитриевичем в 19 лет. Мне кажется, именно это произведение сделало во многом меня композитором, открыло его современникам новое яркое музыкальное лицо, - отметил Леднёв.

Всего в этом году в программу фестиваля войдут 22 концерта, включая оперные и балетные представления, 18 кинопоказов, 12 публичных лекций и 8 паблик-токов. Все они пройдут на различных площадках в Самарской области. В том числе 12 сентября в Самарском академическом театре оперы и балеты пройдёт концерт оркестра «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета с участием актёра Евгения Миронова, который будет сопровождать музыку к драматическому спектаклю «Гамлета» монологами из произведения Шекспира.

Концерты фестиваля пройдут с 11 по 26 сентября в Самаре и Тольятти на лучших музыкальных площадках. Мероприятие проводится при поддержке павительства Самарской области.