Как будут учиться школьники в Самаре с 1 сентября 2021 в новом учебном году

Дети должны вернуться в школы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Начался последний летний месяц, не за порогом и начало нового учебного года. Родители уже вовсю собирают детей в школу - хорошо, что президентские 10 тысяч рублей решили выдать раньше конца месяца. Впереди - закупки формы, учебных принадлежностей, ранцев. А может быть, стоит лучше вложиться в хороший ноутбук? В преддверии 1 сентября самарские родители переживают: а сядут ли их школьники за парту. "Комсомолка" выяснила у специалистов Роспотребнадзора, как будут учиться школьники в Самаре с 1 сентября 2021 года в новом учебном году. И самое главное, не помешает ли планам коронавирус, который, кажется, только становится злее.

Хорошая новость: школы в Самаре с 1 сентября собираются открыть для очного обучения. О дистанционке пока речи не идет, несмотря на внушительные цифры заболеваемости. Учителя попали в категорию граждан, которым необходимо обязательно пройти вакцинацию от коронавируса. В Роспотребнадзоре рассчитывают, что это поможет сдержать заболеваемость и не дать вирусу распространиться среди детей.

Однако, при очном обучении будут действовать свои правила. В учебных заведениях Самары останется в силе особый режим работы организаций детской инфраструктуры. Он подразумевает обязательную термометрию школьников и сотрудников на входе в здание, усиленный дезинфекционный режим, обеззараживание воздуха, легкий доступ к антисептическим средствам. Обслуживающий персонал и сотрудники пищеблока будут обязаны соблюдать масочный режим. За каждым классом закрепят одно учебное помещение, и группы учащихся смогут по-минимуму пересекаться друг с другом.

При этом представители ведомства напоминают, что решение о введении или снятии ограничительных мероприятий принимают не они, а высшие должностные лица, исходя из складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки. Однако, на заседаниях оперативного штаба Самарской области планы по введению удаленки в школах в Самарской области не озвучивали. Если вакцинация пройдет необходимыми темпами и вирус перестанет быть таким опасным, школьники Самарской области смогут учиться с 1 сентября 2021 года весь год в обычном, очном формате.