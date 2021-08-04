И свет, и газ, и вода: в Самаре ресурсники открыли единый центр для потребителей

В Самаре открылся единый центр обслуживания потребителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все услуги в одном центре

Еще один шаг навстречу жителям сделали в Самаре ресурсоснабжающие организации. Счастливые обладатели новых домов знают, как много времени приходится потратить, чтобы подключить воду, газ, свет или же оформить лицевые счета, если речь идет о переезде. Пока придешь в каждый офис, пока дождешься очереди. А если попадешь в пробку? Сделать процесс взаимодействия компаний и потребителей гораздо более быстрым и удобным призван новый Региональный центр обслуживания потребителей, который появился в областной столице 3 августа в здании бизнес-центра «ЗИМ». Фронт-офисы здесь открыли все крупнейшие поставщики услуг: Самарская сетевая компания, Самараэнерго, РКС-Самара, СВГК, Самарагорэнергосбыт, Самарская электросетевая компания. Теперь решить все возникающие вопросы, связанные с основными благами цивилизации можно будет в одном месте. И самое главное, сделать это с комфортом.

Виктор Кудряшов подчеркнул значимость нового центра для улучшения инвестклимата Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С инициативной создания единого центра два года назад выступило Правительство Самарской области. Ресурсоснабжающие организации поддержали идею.

- Открытие центра – важное событие для всего региона. Идея его создания появилась два года назад, и сегодня мы уже видим конкретный результат. Благодарю руководителей ресурсоснабжающих компаний за то, что они сумели договориться, объединить усилия, и коллег из Правительства Самарской области за то, что обеспечили взаимодействие и координацию при реализации проекта, - сказал Виктор Кудряшов, приветствуя участников торжественной церемонии открытия центра. Он также отметил, что создание регионального центра позволит еще более укрепить позиции Самарской области в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности, а пример Самарской области войдет в реестр лучших практик работы с инвесторами и клиентами.

Глава города Елена Лапушкина в свою очередь отметила, что такой центр – это пример той самой человекоцентричности, о которой говорилось в послании губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

- Это говорит о внимании к потребителям. Если человек может прийти в один центр и решить все свои вопросы, потратив минимум времени – это оценит каждый, - уточнила Елена Лапушкина.

В центре легко получить все необходимые услуги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бери талончик – и вперед

В первый день работы гостям продемонстрировали, как удобно устроена работа центра. Человек приходит, получает талончик электронной очереди и затем идет от окна к окну, руководствуясь указаниями голосового помощника. В центре предполагается запуск более 30 окон со специалистами: здесь помогут разобраться с подключением к электрическим, газораспределительным сетям или сетям водоснабжения, с оформлением проекта. Более того, все специалисты нацелены именно на помощь: объяснить все непонятные моменты, помочь сделать проект экономичнее. В ресурсоснабжающих компаниях уверены, что центр получит самые высокие оценки от пользователей.

Виктор Кудряшов оценил работу центра Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Здесь можно получить действительно все услуги. Это и мощности под новое строительство, это и консультационные услуги любого характера. Конечно, это не что-то принципиально новое: центры обслуживания потребителей у нас есть в каждом районе, мы всегда находимся в тесном взаимодействии с каждым. Уникальность этого регионального центра в том, что придя сюда, можно от окна к окну получить весь комплекс услуг ресурсоснабжающих организаций. Именно в этом направлении движется и правительство, и мы: настоящая клиентоориентированность, когда человек не должен что-то искать, в чем-то нуждаться, мы стремимся сразу предоставить все, что ему нужно. Комплексность – это новый тренд, который позволяет получить все услуги в одном месте. Мы движемся в сторону удовлетворения запросов жителей области, юридических лиц и будем продолжать делать это, - поделился своим мнением генеральный директор «Самарской сетевой компании» Виль Мухаметшин.

Виль Мухаметшин: Комплексность – это новый тренд, который позволяет получить все услуги в одном месте. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сразу после открытия единый центр начал принимать посетителей, которые оценили созданный для них комфорт. Это и удобные диванчики, приятный и спокойный цвет стен, картины в коридоре.

- Здесь чувствуешь себя уютно, как будто тебя ждали. Понимаешь, что тебе точно помогут решить вопрос, - рассказывает жительница Самара Елена. – Я стараюсь все оплаты и взаимодействия совершать через личный кабинет, но иногда визит в офис неизбежен. И это здорово, что теперь за получением услуг не нужно ездить по всему городу: это долго, недешево, да и опасно в период пандемии.

Региональный центр обслуживания потребителей расположен по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106, бизнес-центр «ЗИМ» (ранее ТЦ «Захар»), 2б этаж. Сейчас в нем работает 18 окон, число сотрудников нового офиса составляет 47 человек.