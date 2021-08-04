В Самарской области нацпроект «Производительность труда» реализуют с опережением графика

В Самарской области отлично повышают производительность труда

В Самарской области с опережением графика реализуют нацпроект «Производительность труда». Как отметил министр промышленности и торговли региона Андрей Шамин, эту работу высоко оценили на федеральном уровне.

- По итогам первого полугодия Региональный центр компетенций Самарской области занял второе место в стране по повышению производительности труда, поднявшись с 9-го места сразу на 7 позиций в рейтинге, - отметил он. Кроме того, процент удовлетворенности руководителей предприятий результатами оптимизации процессов у нас 86% при плане в 60%.

В рейтинге область оказалась на втором месте

Нацпроект «Производительность труда» является очень важным для экономики, в проекте сегодня уже 110 предприятий, инструментам бережливого производства обучены 1105 человек. Губернатор Дмитрий Азаров особенно отмечал, что повышая производительность труда, задается база для экономического развития региона.

РЦК показал отличные результаты работы

А это, в свою очередь, напрямую влияет на конкурентоспособность предприятий, дает возможность повышать заработную плату сотрудникам, создавать условия для выхода на новые производственные рубежи, - говорил Дмитрий Азаров.

Предприятия равняются друг на друга

Регион со всеми поставленными на самом высоком уровне задачами справляется очень хорошо. Это отмечают все органы власти и предприятия, включенные в программу. Первый вице-губернатор - председатель Правительства региона Виктор Кудряшов особенно подчеркнул грамотную работу Регионального центра компетенций, который делает все, чтобы показать сомневающимся предприятиям реальную выгоду от участия в программе нацпроекта.

- Когда они видят примеры, эффект, который достигнут на других предприятиях-участниках нацпроекта, они загораются, получают дополнительную мотивацию, уточнил Виктор Кудряшов. И дал поручение организовать подготовку специалистов по повышению производительности труда в вузах Самарской области.

Справка КП

Рейтинг субъектов рассчитывается по 10-балльной шкале по 8 показателям Методологии, среди которых укомплектованность штата, выполнение плана по охвату предприятий, своевременному старту и количеству завершенных проектов, а также укомплектованность РЦК сотрудниками, рекомендованными к реализации самостоятельных проектов. Кроме того, в рейтинге оценивается выполнение графика реализации мероприятий проектов, создание потоков-образцов и уровень удовлетворенности предприятий работой РЦК.