Арсенал – Крылья Советов 7 августа 2021: прогноз на матч 3 тура РПЛ

Букмекеры считают «Крылья» фаворитами поединка. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Прогноз на матч Арсенал – Крылья Советов 7 августа 2021 – 0:1.

В третьем туре Российской премьер-лиги встретятся команды, которые пока не набрали в сезоне ни одного очка. Это тульский «Арсенал» и «Крылья Советов». Встреча пройдет в Туле на Центральном стадионе «Арсенал» в субботу, 7 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени (18:30 по самарскому).

«Оружейники» после двух туров замыкают турнирную таблицу РПЛ. Все из-за двух крупных поражений – 0:3 от «Локомотива» и 1:3 от «Рубина». «Крылья» хоть и тоже не набрали очков в начале сезона, но расположились двумя строчками выше – на 14-ой позиции. Все из-за разницы забитых и пропущенных: самарцы пропустили три мяча, но смогли забить один.

В первом туре «Крылья» уступили «Ахмату» 1:2 в напряженном поединке. Могли отыграться, но грозненцы грамотно выстроили оборону и сохранили победный счет. В поединке со «Спартаком» самарцы тоже могли зацепиться за ничью, но гол Александра Соболева с пенальти перечеркнул все планы «Крыльев».

Пока под вопросом участие в матче трех футболистов самарской команды. Денису Якубе предстоит дополнительное обследование из-за травмы, которую он получил в игре со «Спартаком», Дмитрий Прищепа пока работает по индивидуальной программе, а Дмитрий Кабутов тренируется с некоторыми ограничениями также из-за травмы.

Есть и пополнение. «Крылья» заявили на матчи РПЛ Максима Глушенкова, которого арендовали у «Спартака».

«Арсенал» тоже не сидит сложа руки. Недавно к тулякам присоединился голкипер Антон Коченков из «Локомотива».

По интернету гуляли слухи, что главного тренера «Арсенала» Дмитрия Парфенова отправили в отставку, однако в клубе опровергли эту информацию. Так что на матч с «Крыльями» «оружейников» точно выведет Парфенов.

Букмекеры считают фаворитом противостояние гостей, однако коэффициент на победу «Крыльев» не всегда сильно ниже коэффициента на победу «Арсенала». На то, что три очка увезут домой самарцы, дают 2.3 – 2.75. Коэффициенты туляков – 2.75 – 2.76.

В ничью никто не верит – коэффициенты от 3.3 до 3.4.

Я согласен с букмекерами, «Крылья» пусть и не явный, но фаворит противостояния. Несмотря на два поражения самарцы показали очень хорошую игру и с «Арсеналом» могут наконец-то набрать первые очки в сезоне.

«Оружейники» в двух первых турах разочаровали своих болельщиков, они должны будут реабилитироваться, но вряд ли это у них получится против молодых и голодных до побед самарцев.