"Дома я бы долго ждал": самарские медики помогли французу, которого измучил больной глаз

В Самаре прооперировали француза, который страдал от воспаления глазного века Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Даниэль Де Лео - гражданин Франции, но в Самаре он бывает часто. Когда-то влюбился в город на Волге, купил квартиру в географическом центре. Но в этот раз в Самаре он оказался из-за здоровья: Даниэля уже давно беспокоило воспаление века. Какое-то время он откладывал заботу о здоровье, но дискомфорт стал невыносим. И тогда он решил обратиться к врачам. Причем не на родине.

- Если кому-то из нашей семьи нужна компетентная, высококвалифицированная медицинская помощь, мы всегда приезжаем в Самару, потому что уровень медицинских услуг здесь очень высокий, ни в чем не уступает уровню медицинских услуг за границей. К тому же здесь помощь можно получить гораздо быстрее - во Франции, если вы хотите записаться на прием к офтальмологу, на это может уйти от 2 до 6 месяцев. Да и медицинского персонала в больницах не хватает, это заметно. Часто получить помощь можно, только записавшись к специалисту, который находится в 100 километрах от вас, - рассказывает Даниэль.

Француз оценил внимательность врачей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Взвесив вместе с женой все плюсы и минусы, подсчитав траты, Даниэль все же прилетел в Самару и обратился в больницу имени Ерошевского. Здесь врачи поставили ему диагноз: халязион, воспаление одной или нескольких мейбомиевых желез в толще хряща века глаза.

- Самостоятельно такая патология проходит редко, при возникновении узелка всегда требуется хирургическое вмешательство. Если же не обращать внимания на болезнь, могут возникнуть серьезные осложнения вплоть до заболеваний роговицы, - говорит врач-офтальмолог микрохирургического травматологического отделения больницы им. Т.И. Ерошевского Лейла Цурова.

Именно она встретила Даниэля в больнице, провела первые консультации, составила план лечения. Вся операция длилась 15 минут, потребовалась только местная анестезия. Для вмешательства врачи использовали новейшее оборудование, все действия происходили под микроскопом. Сразу после операции пациента отпустили домой.

- Мне все понравилось, очень внимательное отношение врачей. Я понимаю, что французская страховка не покроет нам билеты на самолет и лечение, но все же я очень рад, что смог избавиться от дискомфорта, который довольно сильно влиял на качество моей жизни, в такие быстрые сроки. Спасибо самарским врачам, это идеальная работа, - говорит Даниэль.

Для больницы им. Ерошевского Де Лео Даниель - не первый иностранный турист. В 2020 году медпомощь здесь получили 600 человек. Для того, чтобы решить любую проблему пациента, у больницы есть все: высокоточное новое оборудование, квалифицированные врачи.

Операцию делают с микроскопом и новейшим оборудованием Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Вот пример нашего пациента: не высокотехнологичная операция, но очень тонкая, которую можно проводить по-разному. Наш специалист выбрал наиболее сложный, наиболее тонкий путь микрохирургии, результат на лицо - практически нет следов, абсолютно никаких рубцов. То есть сделано настолько качественно, что сказать, что сделана операция, через несколько дней будет невозможно, - делится главный врач больницы им. Т.И. Ерошевского Андрей Золотарев.

Даниэлю в больнице все понравилось Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Медицинский туризм в Самару становится все более распространенным направлением. Только с начала года медицинскую помощь в госучреждениях здравоохранения региона получили почти 20 тысяч человек, 1300 проходили лечение в стационарах. 300 пациентов воспользовались помощью самарских офтальмологов. Кстати, больше всего востребованы у иностранных туристов такие направления, как акушерство и гинекология, педиатрия, сердечно-сосудистая хирургия, онкология, травматология и ортопедия, офтальмология.