«Ходят тут, попой трясут»: девушка в купальнике на Ленинградской вызвала бурю эмоций

Красивая девушка на оживленной улице - ну кого это может удивить? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители курортных городов в последнее время очень много жалуются на оскорбляющих их эстетический вкус туристов. Ну куда годится, в самом деле: завернутся чуть-ли не прозрачную тряпочку и идут с голой попой по главному проспекту - тротуару. У них, понятно, отпуск и солнечные ванны, а приличным людям куда глаза девать?

Самара, впрочем, тоже город курорт. Почти каждую неделю здесь тоже взывают к совести обладателей коротких шортов, которых можно встретить по всему города.

- Ну если половину ягодиц видно из-под ткани, это уже не одежда! Это публичный дом какой-то, - возмущаются обыватели.

А жители домов неподалеку от набережной знают, что для нас актуальна и еще одна проблема: люди в купальниках, которые могут запросто заявиться в магазин и даже попытаться проникнуть в кафе. А уж как злятся на пляжников таксисты, которым в наследство остается полведра песка и мокрое сиденье.

Прогулочную улицу наша девушка точно украсила Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мы в редакции "КП-Самара" решили проверить, в самом ли деле люди в купальнике на улицах будут так заметны. И что скажут по этому поводу уважаемые горожане. Вместе с красоткой в бикини мы отправились на самую центральную улицу города.

Внимание мужчин красотка вывызывала Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для прогулки по Ленинградке мы разработали легенду - в основном для полиции, если та проявит интерес (все же, нарушение общественных норм) и для обывателей. Мол, героиня наша приехала из другого города. А на пляже у нее украли всю одежду и немного денег. Вот теперь нужно добраться до отеля, а жарко! Плечи - и не только - уже подгорают.

А купальник с каблуками-то неплохо смотрится Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подниматься с пляжа начали по Ленинградскому спуску. Сначала наша девушка не привлекала ничьего внимания, только прохожий на самокате вывернул голову и чуть не влетел в столб. Ну а что, красота - страшная сила.

Для прогулки наша красотка выбрала откровенный купальник Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Слава богу, в этот раз обошлось без ДТП. Мужчина на самокате поехал дальше, а девушка отправилась выше. На переходе она вызвала живой интерес, в основном у бабушек.

- "Так-то ничего будет, но попа трясется слишком", - поджав губы, та выдала свой вердикт.

Девушка обиделась, но спорить было поздно - нужно было добираться до "гостиницы" дальше.

Впрочем, нашей девушке даже предлагали помощь. Выглядела она все-таки прилично! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Через пять минут красотка привлекла внимание мальчишек, облепивших лавочку.

- Эй, пляж в другой стороне, - хохотали они.

- Да мне в гостиницу, - пролепетала наша героиня.

Но парни не захотели дать ей ничем прикрыться и просто разбежались.

А вот на пляже нашу героиню точно бы никто не стал фотографировать! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Неподалёку беседовали две женщины. Одна из них заметила красотку и осуждающе нахмурилась:

- Ну вообще, скоро совсем разденутся, - проводила она девушку взглядом. А увидев "вид сзади" и вовсе всплеснула руками: - да кто-ж ниточки-то эти все еще носит.

Ближе к самой оживленной части улицы девушка вызывала все больше внимания. Мужчины пытались с ней сфотографироваться. Кто-то стыдливо, издалека делал селфи, кто-то прямо подлетал поближе - видимо, думали, что это какое-то шоу.

Наша героиня пыталась рассказать нашу легенду, но это никого не интересовало и помочь красотке никто не рвался. Ну что ж, хоть порадовали глаз приятными формами.

Перешептывания, кстати, слышались по всей дороге. Мол, мало им коротких шортов и пупков открытых - уже совсем стыд потеряли. Интересно, впрочем, что на пляже такие же костюмы никого не возмущают. Наверное, понятно: уместность того или иного образа. Женщина в бальном платье посреди бела дня где-нибудь в деловом центре города тоже всех фраппировала бы.

Девушке даже были готовы выдать одежду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А вот с отзывчивостью к бедам красивых дам у самарцев как-то не очень. Предложил помочь только один человек - он был готов выделить даме куртку. Но та отказалась, сказав, что идти уж и не так далеко. А один дедушка посоветовал нашей красотке в следующий раз не надевать на пляж такие каблуки: мол, побереги, дочка ноги. Была бы в тапках - уже бы домой добежала.

Но в магазин нашу красавицу не пустили. Вот здесь правила работают: хочешь купить мороженку, будь добр, прикройся.

А вас слишком открытые одежды на улице раздражают? Обсудим в комментариях.