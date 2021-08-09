Профессиональный рост: КуйбышевАзот обучает сотрудников по программам дополнительного образования

Овладеть новыми компетенциями никогда не поздно. Фото: ПАО «КуйбышевАзот»

Сегодня у многих на слуху федеральный проект «Содействие занятости» нацпроекта «Демография», дающий возможность овладеть новыми знаниями и навыками людям, желающим изменить свою жизнь к лучшему. Проект приносит пользу и тем, кто уже состоялся в профессии и хочет расширить круг своих компетенций. Переподготовку, повышение квалификации и профессиональное обучение своих сотрудников в партнерстве с Тольяттинским государственным университетом (ТГУ) и при поддержке Министерства труда и миграционной политики Самарской области организовало одно из крупнейших тольяттинских предприятий КуйбышевАзот, участвующий в проекте «Содействие занятости».

– КуйбышевАзот повышает квалификацию сотрудников по ряду стратегических направлений за счет средств федерального бюджета, - пояснил заместитель начальника отдела подбора и развития персонала управления персонала химгиганта Сергей Галанов. - Занятия проходят в нашем центре подготовки персонала в очном и дистанционном формате. В этом году обучение только началось: вторая группа сотрудников приступила к прохождению программы «Эффективный наставник» – важному для нас направлению развития персонала с изучением методов сопровождения сотрудников на рабочем месте.

В этом году обучиться по программам ТГУ смогут 200 сотрудников КуйбышевАзота. Фото: ПАО «КуйбышевАзот»

В рамках программы «Эффективный наставник» химикам предстоит освоить навыки работы с молодежью и методы сопровождения сотрудников на рабочем месте. Многие «студенты» уже имеют за плечами опыт наставничества, приобретенный в ходе многолетней работы. Но регулярное обучение позволяет не только повысить уровень квалификации, но и соответствовать самым современным требованиям. – Я работаю на предприятии с 2003 года и до курсов ТГУ проходила только психологические тренинги, - рассказала заведующая производством Наталья Халковская. - Люблю переключаться с рабочего процесса на учебный. Занятия мне нравятся – помогают развиваться, становиться грамотным и подготовленным наставником для своих подчиненных.

Преподаватели института дополнительного образования опорного ТГУ обучают сотрудников КуйбышевАзота по программам, переформатированным под запросы предприятия. Так, в связи с модернизацией производств для обучения были отобраны курсы повышения квалификации по цифровым технологиям и компьютерной грамотности, программы для управленцев и тех, кто работает с трудовым правом.