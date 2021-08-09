В Самаре из изолятора сбежал арестант. Полицейские рассказали, как это произошло

Молодого человека задержали на железнодорожной станции в четыре часа утра Фото: соцсети

Серьезное ЧП произошло ночью 7 августа в ИВС Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте. Оттуда убежал заключенный. Информация о случившемся поступила сотрудникам учреждения в первом часу. К счастью, они успели вовремя сориентироваться.

Арестантом, который совершил побег, оказался 19-летний Илья Лучшев. Уроженец Кемеровской области находился в СИЗО № 1 за хранение крупной партии наркотиков, а 19 июля был переведен в ИВС транспортной полиции. Вместе с ним в камере содержались еще два человека.

— Последний осмотр проводили в 00:30. Сокамерники Лучшева спали. Сам он находился в туалете, — рассказывает «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

В 00:45 силовики уже забили тревогу. Молодой человек открутил и выбил внутреннюю решетку, соорудил себе веревку из простыней и спустился с третьего этажа. Затем он перебрался через забор несмотря на то, что по периметру того была расположена колючая проволока типа «ягоза».

Правоохранители быстро собрали личный состав. Ориентировки были направлены во все территориальные органы. В четыре часа утра беглеца удалось отыскать. Полицейские нашли его на территории вагонного депо северного парка железнодорожной станции Самары — в районе водонапорной башни.

— Сейчас на месте происшествия работают следователи. Проводится комплекс мероприятий, по результатам которых будут установлены все обстоятельства случившегося. Также будет дана правовая оценка действиям всех ответственных лиц, — рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

В ведомстве добавляют, что в отношении парня уже возбудили новое уголовное дело. Теперь ему вменяют еще и часть 1 стать 313 УК РФ — «Побег из места лишения свободы». Кроме того, временно исполняющий обязанности начальника линейного управления назначил проведение служебной проверки. Расследование продолжается.

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