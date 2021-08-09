Под Самарой бывший зэк забил полицейского до смерти и оставил его тело на улице

Подозреваемый раньше уже отбывал наказание за кражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В обстоятельствах страшного преступления разбираются правоохранители Самарской области. Вечером 7 августа в селе Яблоневый Овраг в Волжском районе региона забили до смерти 36-летнего Виктора П. Погибший работал в системе МВД.

На тело мужчины очевидцы наткнулись примерно в 22:15. Случилось это около дома № 29 на улице Наумова. Личность человека установить получилось не сразу, все лицо было в ссадинах и кровоподтеках.

— В последствии его опознали. Виктор был старшим сержантом полиции, служил в должности полицейского-водителя в следственно-оперативной группе отделения полиции № 50 районного отдела МВД, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

На службе офицер с 2004 года. Никаких дисциплинарных взысканий у него нет. В тот день у Виктора был выходной, он находился в гражданской одежде — без табельного оружия.

На место трагедии выехала коллеги несчастного. Эксперты провели осмотр, оперативники опросили местных жителей и возможных свидетелей трагедии. Вскоре это дало свои плоды.

— 8 августа сотрудники управления уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний Сергей И. Безработный парень, в 2015 году его уже судили за кражу. Проживал он там же — в Яблоневом Овраге, — поделились с «Комсомолкой» правоохранители.

Знали ли жертва и потерпевший друг друга? Что они не поделили? Поисками ответов на эти вопросы занимаются сыщики. Пока причиной конфликта силовики называют внезапно возникшую ссору.

По факту убийства уже возбуждено уголовное дело. Сергей заключен в изолятор. Расследование продолжается. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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