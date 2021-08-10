В тольяттинской стоматологии скончалась второклассница

В марте девочке исполнилось 10 лет Фото: Соцсети

Аня (имя девочки изменено) приехала с папой из Казахстана в Тольятти в гости к родственникам. На родине девочка закончила второй класс, летом они с папой устроили себе небольшой отпуск.

Но случилась беда: у Ани заболел зуб. Девочка панически боялась стоматологов, поэтому для нее нашли частную клинику. Молодые, красивые улыбчивые врачи, чистота, приятное обращение и хороший сервис – все казалось идеальным.

8 августа около 4 часов вечера Аню забрали в кабинет, операция началась, все было тихо. И вдруг началась какая-то тихая паника. Забегали врачи. Один, второй, третий. Что-то происходило, но было не совсем ясно, что. Вскоре стало известно, что 10-летняя девочка умерла.

- По предварительным данным, смерть произошла вскоре после того, как Ане сделали наркоз, - сообщили корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах.- Что именно пошло не так, врачи затрудняются сказать.

На место происшествия, в стоматологическую клинику на ул. Баныкина в Тольятти, приехали медики, полицейские, следователи и эксперты.

Тело Ани забрали, чтобы определить причину смерти. Также предстоит проверить, были ли у девочки какие-то противопоказания, болезни, проводили ли в клинике необходимые обследования до того, как начать операцию.

Мы попытались узнать все это из первых уст. Но по номеру, который указан на сайте стоматологии, от комментариев отказались:

- Мы – обычный колл-центр и просто записываем пациентов, посмотрите еще по сайту, может быть, почту найдете или еще какие телефоны, - ответила девушка на том конце провода корреспонденту «КП-Самара».

До прокуратуры Самарской области корреспонденту «КП-Самара» дозвониться не удалось, представители Следственного комитета на момент публикации давать какие-либо комментарии отказались.

Редакция «КП-Самара» приносит соболезнования родным и близким погибшей девочки.

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