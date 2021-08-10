В Самаре продолжают искать тех, кто портит воздух в «Волгаре»

Эксперты продолжают фиксировать загрязнение воздуха в "Волгаре" Фото: Архив "КП"

Жители экограда «Волгарь» в социальных сетях продолжают жаловаться на дурной запах, который стоит в микрорайоне. Регулярный мониторинг атмосферного воздуха подтверждает - предельно допустимые концентрации вредных веществ здесь действительно систематически оказываются превышенными. Поиски виновных продолжаются, однако пока безрезультатно.

Тридцатикратное превышение

Жители «Волгаря» в соцсетях снова бьют тревогу. - Опять у нас воняет. Запах такой, что голова кружится и тошнит, - пишут жители. - Из-за этого, несмотря на жару, приходится наглухо закрывать в квартире окна. А по улице хоть в респираторе ходи! Специалисты подтверждают - жителям не показалось. По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», за период с семи утра 6 августа до семи утра 9 августа 2021 года автоматический пост №91 на Софийской площади в Куйбышевском районе зафиксировал 27 случаев превышения ПДК. При этом максимальная концентрация составляла аж 30,1 ПДК! Неудивительно, что люди жаловались на вонь. Проблема не нова - о дурном запахе в микрорайоне говорят уже много лет. За 2020 год эксперты Приволжского УГМС зафиксировали в «Волгаре» 1 107 случаев превышения уровня предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Сейчас в микрорайоне работает постоянный пост мониторинга состояния атмосферного воздуха. За май обнаружено 80 случаев превышения ПДК, а в июне превышений оказалось 35.

Завод стоит - запах идет

В загрязнении воздуха местные жители традиционно подозревают работающие в микрорайоне промышленные предприятия, в том числе нефтяной отрасли и городские очистные сооружения водоканала. Но одних подозрений мало - необходимы факты. Как рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области, Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод с 15 мая остановлен на капитальный ремонт всех основных технологических установок и не осуществляет деятельность. Тем не менее, эксперты Приволжского УГМС продолжают регистрировать превышения содержания в воздухе сероводорода. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, с 26 апреля по 25 мая ведомство проводило плановые контрольно-надзорные мероприятия в отношении ООО «СКС». Во время проверки эксперты отбирали пробы атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны городских очистных канализационных сооружений (ГОКС), для чего привлекали аккредитованный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области». Экспертиза в ночное время суток выявила в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны ГОКС в точках контроля значительное превышение сероводорода, – сообщили в Роспотребнадзоре. - За выявленные нарушения санитарных правил в отношении ООО «СКС» составлены протоколы об административных нарушениях и вынесены постановления о штрафах, которые вступили в законную силу. Для устранения выявленных нарушений в адрес ООО «СКС» направлены предписания. По данным Роспотребнадзора с 2018 по 2020 год в отношении «Самарских коммунальных систем» было составлено четыре подобных протокола и назначены штрафы, из них два касались нарушений на городских очистных канализационных сооружений на ул.Обувной, 136 неподалеку от «Волгаря». Однако жителей микрорайона волнуют не штрафы, а чистый воздух. Возможно, исправить ситуацию сможет реконструкция ГОКС. Эти работы вошли в федеральный проект «Оздоровление Волги» и должны быть завершены уже до конца 2023 года.