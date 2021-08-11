«Наказание за грехи»: в пятницу, 13-го, самарцев ждет адское пекло

В палящий зной у горожан одно спасения - река Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода приготовила для самарцев очередные малоприятные сюрпризы. В последний месяц лета столбики термометров по-прежнему неудержимо стремятся ввысь, а температура воздуха бьет все мыслимые и немыслимые рекорды, заставляя горожан изнывать на раскаленных улицах, будто грешников на адской сковороде. К концу недели эта аналогия станет еще более явной. По прогнозам синоптиков Приволжского гидрометцентра, аккурат к пятнице, 13 августа, жара станет поистине адской - воздух прогреется до 37 (!) градусов.

"Сувенир" из Турции

Как сообщает Приволжское УГМС, на этой неделе жителей Самарской области ждет преимущественно сухая и жаркая погода. Как объясняют специалисты, во всем виноват раскаленный воздух, который поступает в наш регион с территории Турции.

- У земли сохранится влияние поля повышенного давления, поэтому воздух в дневные часы будет интенсивно прогреваться, - объяснили в Приволжском гидрометцентре. - Наиболее высокие значения температуры воздуха по Самарской области будут фиксироватьсяво второй половине недели. В целом в первую декаду августа средняя температура воздуха в регионе ожидается выше нормы на 4º.

Жара отступит не скоро

По данным синоптиков, в среду 11 августа температура воздуха в регионе составит 31… 34 градуса. В четверг будет жарче - столбики термометра поднимутся до 32… 37 градусов. Аналогичное адское пекло сохранится и в пятницу, 13 -го. Суеверные самарцы в соцсетях уже связывают установившуюся жару со зловещей датой и называют наказанием за грехи.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», жара не отступит ни в выходные, ни на следующей неделе. Столбик термометра днем по-прежнему будет держаться на отметке в 29-30 градусов.

Впрочем, подступающая к порогу осень всех даст горожанам передохнуть от пекла. Ночью будет чуть прохладнее - от 16 до 22 градусов выше ноля.