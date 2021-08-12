Ценный вклад в биоразнообразие Волги

Выпуск рыбной молоди - часть системной работы по охране окружающей среды, которую проводит Новокуйбышевский НПЗ.

Живи, рыбка!

Предприятия Самарской области продолжают вносить свой вклад в поддержку экологии региона. Сотрудники Новокуйбышевского НПЗ уже не в первый раз выходят на берег Волги для того, чтобы отпустить в свободное плавание тысячи мальков ценных пород рыб, которые раньше находились на грани исчезновения. Мероприятие традиционно проходит на территории Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря в Винновке. Здесь монахи в специальных ваннах выращивают мальков, которые затем с согласования Росрыболовства отправляются по специальному желобу в Волгу, чтобы жить и размножаться в естественной среде и пополнять популяцию своего вида.

- Для нашего предприятия решение экологических вопросов всегда будет в числе приоритетных задач. Наряду с другими акционерными обществами компании мы более 10 лет участвуем в акции по восполнению биоресурсов Волги, этим мы поддерживаем разнообразие рыб и экосистему нашего края, - рассказывает начальник отдела охраны окружающей среды Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода Алексей Савельев.

Покинет Красную книгу

Акция по выпуску мальков в воду всегда становится праздничным событием. Хорошая погода, чудесные волжские виды и прекрасное настроение, ведь каждый участник акции чувствует, что делает полезное для природы и экологии дело. Стерлядь – рыба поистине царская, исконно русская. В какой-то момент из-за создания водохранилищ и строительства ГЭС она оказалась буквально на грани вымирания. Она уже давно поселилась в Красной книге, но благодаря стараниям людей и социально ответственных компаний ситуация начала исправляться.

- В этот день на волю отправились около 30 тысяч голов стерляди - из тысяч мальков около 8 - 10% вырастут и года через три дадут потомство. Со временем они станут крупными рыбинами весом до 35 - 40 килограммов. Уже сейчас стерлядь, поголовье которой год за годом пополняют нефтяники, стала настолько часто встречаться в уловах рыбаков, что встал вопрос об исключении ее из Красной книги Самарской области, - отметил государственный инспектор отдела надзора и охраны биологических ресурсов Росрыболовства Владимир Кадушников.

Выпуск рыбной молоди - часть системной работы по охране окружающей среды, которую проводит Новокуйбышевский НПЗ. За восемь лет сотрудники предприятия выпустили в речные системы России более 1 млн мальков ценных видов рыб.

К реализации экологических задач нефтяники подходят комплексно, в том числе и в части сохранения водных богатств. Проводятся субботники по очистке береговых линий рек, мероприятия по сбережению природных родников. Что же касается защиты и сохранения водных обитателей, к этому делу нефтедобытчики пытаются приобщить подрастающее поколение. Экологические акции по восполнению речного биологического разнообразия заводчане проводят на основе специальных расчетов НИИ озерного и речного рыбного хозяйства.

Эффективность экологической политики самарских предприятий «Роснефти» неоднократно отмечена экспертами региональных и всероссийских конкурсов. Благодаря реализации экологических программ и применению новых технологий предприятия самарской группы «Роснефти» вносят существенный вклад в сохранение водных ресурсов региона.