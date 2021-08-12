В Самаре сносят исторические здания, вырубают сотни деревьев, но исключительно из “благих намерений”

Главная война развернулась вокруг исторического центра Самары. Фото: Анна ИЛЮШИНА

В последние годы Самаре хронически не везет. Чиновники, руководствуясь на публику исключительно “благими намерениями”, довели город до того, что общественный транспорт теперь ходит не по строгому расписанию, а практически по желанию перевозчика. Малый пассажиропоток? Сокращаем количество автобусов. Ждите, граждане, на остановке, скапливайтесь большой толпой для удобства перевозчика. А уж когда видишь на трамвайной остановке график движения и вероятность нужного маршрута от 15 до 35 минут (как повезет), так и вовсе хочется горько рассмеяться в лицо урбанистам, радеющим за сокращение личных автомобилей.

Но главная война развернулась вокруг исторического центра Самары. Уникальные кварталы дореволюционной постройки, живая история, памятники архитектуры - все это было объявлено “историческим поселением” для защиты. И тут же появилась госпрограмма переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, по которой сотни домов были обречены на снос.

Притом “качество” экспертизы уже понятно хотя бы на примере “Флигеля усадьбы Зеленко” на Самарской, 179. Крепкий кирпичный дом неожиданно стал ветхим и аварийным, а жильцы несколько лет боролись с чиновниками, чтобы отстоять свое жилье. Настойчивость и принципиальность бюрократов лично мне понятна - дом стоит на лакомой территории, которую изо всех сил старается освоить компания “Трансгруз”, уже построившая в этом квартале высотку из стекла и бетона. Но повезло - жильцы дома оказались активными, а Нина Казачкова после этой битвы вообще стала председателем самарского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК). Так вот, статус исторического поселения подразумевает сохранение большого количества домов, которые, хоть и не считаются объектами культурного наследия (ОКН), но признаются ценными градоформирующими объектами (ЦГФО). То есть сносить нельзя, сохраняя внешний вид, но, в отличие от ОКН, внутри можно все перестроить и приспособить здание под любые нужды, хоть жилье, хоть бизнес.

Однако список ЦГФО, столь тщательно разработанный командой экспертов, до сих пор не утвержден, чем и пользуется департамент управления имуществом. Экспертиза признает дом ветхим, жильцов переселяют на окраину города в новые микрорайоны, где в квартире есть и газ, и туалет, и горячая вода, а здание сносит подрядчик. ДУИ радостно рапортует о выполнении госпрограммы и освоении средств.

Вот только странно, что такая пристальная забота о жителях касается территории исторического центра, а огромные массивы двухэтажных лачуг на Безымянке, например, в поселках Управленческий, Мехзавод и других так и стоят.

Лично мне все понятно - земля в центре города намного интереснее для застройщиков. Но как же быть с всеми этими речами губернатора, главы города и депутатов о сохранении нашей истории, привлекательности города и пр.? А теперь появилась новая проблема - оказывается, деревья на улицах и даже многие детские площадки во дворах нужно срочно снести, так как под ними проходят инженерные коммуникации водоканала и тепловиков.

Видимо, советские инженеры были такими дураками, прокладывая сети под Чапаевской, Некрасовской и другими улицами и не возражая против высадки деревьев, а вот сейчас пора все исправить и окончательно задушить город в пыли.

И снова никаких предложений, поиска решений для сохранения зеленых улиц и комфорта жителей.

Сейчас разгорелась битва за здание на Садовой, 228, единственный деревянный дом в Самаре в стиле ампир. Оно, конечно, знало лучшие времена, но настолько красивое и уникальное, что хватаешься за голову - неужели у чиновников вообще нет никакого чувства прекрасного? Неужели дом, на месте которого вы все равно ничего не построите, потому что он в охранной зоне двух объектов культурного наследия, так необходимо снести и нет никакой возможности диалога между ведомствами решить вопрос о сохранении?

Но оглядываясь вокруг, я понимаю - Самара обречена. Здесь чиновник смотрит только в бумажку. А по бумажкам выходит, что все они молодцы. Ведь они осваивают все вовремя, делают предложения по платным парковкам, отменяют решения по распоряжению главы города, и глава города сразу становится хорошей в глазах жителей. А нет для чиновника большего счастья, чем довольное начальство.