Как не дать насморку испортить лето

В ЛОР-отделении на Ново-Садовой 222Б помогут решить любые проблемы. Фото: предоставлены РЖД-больницей

Больше всего насморка и простуд люди обычно боятся зимой: кажется, вот наступает холодное время года и сразу же человека обступают все возможные болезни. Лето же кажется наиболее безопасным периодом: чего бояться, на улице жарко, разве можно простыть или подхватить какую-то болячку? Оказывается, проще простого. Все ЛОР-специалисты в один голос говорят: всплеск заболеваний по их профилю как раз и приходится на теплый сезон. Это неудивительно, ведь вместе с жарой в нашу жизнь приходят вентиляторы, кондиционеры, водные процедуры – в общем, все то, что отлично способствует переохлаждению организма. Добавляют свою лепту и холодные напитки, которые часто страдающие от жары горожане пьют прямо из бутылки – только что из холодильника. Кроме того, врачи отмечают, что неблагоприятно на организм действуют резкие перепады температур: днем +38, а ночью +15. Ну а бактерии на жаре чувствуют себя просто отлично, гораздо комфортнее, чем на морозе. И всегда готовы атаковать.

Врачи призывают в жару быть крайне внимательными к своему организму. Любой длительный дискомфорт должен стать поводом для обращения к врачу, в противном случае последствия могут быть достаточно тяжелыми и потребовать долгого лечения.

Какие же ЛОР-заболевания поджидают жителей региона летом и когда точно пора к врачу?

Самое распространенное – ОРВИ. Его симптомы: заложенность носа, головная боль, слизистые выделения из носа, повышение температуры тела. При неэффективности симптоматического лечения в течение 3-5 дней, появления гнойных выделений из носа необходимо проконсультироваться с ЛОР врачом, при необходимости сдать общие анализы, рентгенографии или КТ носа. Все необходимые исследования можно сделать в хирургическом корпусе КБ РЖД Медицина в Самаре - быстро, без очередей и с уверенностью в точном результате.

Врачи проведут тщательную диагностику. Фото: предоставлены РЖД-больницей

Еще одно заболевание связано не с вирусами или бактериями, а с реакцией иммунитета на мелкие раздражители. Симптомы аллергического ринита – зуд в носу, чихание, обильные прозрачные выделения из носа, затрудненное носовое дыхание. Диагноз ставится ЛОР врачом на основании жалоб, анамнеза и состояния слизистой оболочки полости носа. Ну а лечение этой патологии происходит совместно с врачом – аллергологом.

Сильное переохлаждение может привести к более серьезным заболеваниям. При ангине у человека сильно увеличивается температура, воспаляются миндалины, ему тяжело глотать, болит горло, увеличены лимфузлы. Если эту болезнь не начать быстро лечить, воспаление может спуститься еще ниже, перерасти в хроническую стадию. Так что при данных симптомах необходимо своевременное и правильное лечение под наблюдением ЛОР врача.

Длительные купания или ныряния могут привести к проблемам со слухом. Из-за отита – наружного или среднего – возникает выраженная боль в ухе, шум, снижение слуха. Бактерии поселяются в ухе, где тепло и влажно, начинают размножаться и провоцировать воспаление. При первых признаках болезни, лечение может ограничиться только местными каплями. Поэтому лучше не затягивать с приемом у ЛОР-врача, чтобы решить проблему быстро и без использования антибиотиков.

Ларингит – першение в горле, осиплость вплоть до потери голоса, повышение температуры. Заболевание опасно тем, что может возникнуть ощущение нехватки воздуха, инфекция распространиться в нижние дыхательные пути, а при затяжном течении новообразованиями гортани. Специалисты больницы РЖД Медицина назначат лечение при и при этой патологии и подскажут, какой путь избавления от проблемы лучше избрать.

Помогут решить любые проблемы с ЛОР-органами зимой и летом специалисты РЖД Медицина. Грамотные специалисты в ЛОР-отделении на Ново-Садовой 222Б, тел. 300-4-003 проконсультируют, помогут избрать верный путь в лечении и максимально быстро избавиться от всех проблем, чтобы не упустить лето и получить удовольствие от теплых деньков без насморка и боли в горле.