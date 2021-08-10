Лечение «под ключ»: почему стоит выбрать поликлинику КБ «РЖД-Медицина» в Сызрани

Здесь пациентам готовы оказать всю необходимую помощь

В современном мире каждый человек выбирает лучшее для своего здоровья. Жители Сызрани, у которых возникла потребность в качественной медицинской помощи, сегодня могут обратиться за ней в местное отделение клинической больницы «РЖД-Медицина», поликлинику №2. Это учреждение здравоохранения славится долгим опытом работы и квалифицированным врачебным персоналом. О здоровье горожан поликлиника заботится уже более 50 лет, при этом квалифицированную медицинскую помощь здесь оказывают не только работникам железнодорожного транспорта. Получить консультацию и направление на лечение можно по полису ОМС, коллективным полисам ДМС, а также на платной основе.

Поликлиника №2— это современный многопрофильный амбулаторно-консультативный центр с собственными кабинетами физиотерапии и ЛФК. Соответственно, обратившись за помощью врача, пациенты могут получить в одном месте консультацию сразу нескольких специалистов и разнообразное лечение по назначению.

- Поликлиника №2 входит в объединённый комплекс «КБ «РЖД-Медицина» в Самаре. Это означает полную преемственность лечения - огромный плюс для пациента и наше преимущество перед другими медицинскими учреждениями, - рассказывают в медучреждении.

На самом деле, это очень удобно: если врач, обследуя пациента в поликлинике в Сызрани, понимает, что ему нужно лечение или дополнительное обследование в стационаре, он дает направление в больницу в Самаре. Все очень удобно: врачи поликлиники и больницы могут легко связаться между собой, запроить историю болезни, дополнительную информацию и согласовать тактику лечения. Причем все это происходит без дополнительных усилий со стороны пациента.

Сегодня одним из самых востребованных у жителей Сызрани направлений медицинской помощи стала вакцинация от коронавируса и его диагностика.

- Обращаясь к нам, пациент может быть уверен в высоком качестве медицинской помощи, основанном на сочетании многолетнего опыта, современного передового оборудования и инновационных методик, - добавляют специалисты поликлиники.

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Адрес поликлиники в Сызрани – ул. Октябрьская,3 Телефон 90-34-10 Профиль в Инстаграмм - @rzd_medicina.syzran