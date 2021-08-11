Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия11 августа 2021 10:57

«Отсутствовали пульс и дыхание»: полицейский вернул к жизни пассажирку в самарском аэропорту

Женщина пережила клиническую смерть, спасение пострадавшей попало на видео
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Олег Бондарь совсем недавно прошел курсы по оказанию первой помощи

Олег Бондарь совсем недавно прошел курсы по оказанию первой помощи

Героическим поступком отметился сотрудник Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте. Младший сержант полиции Олег Бондарь спас от смерти женщину в самарском аэропорту Курумоч, где он и проходит службу в линейном отделе. Случилось это недавно — в один из жарких летних дней, установившихся в регионе.

— Он увидел, как пассажирка потеряла сознание. Она уже не подавала признаков жизни: отсутствовали пульс и дыхание, — рассказывает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Патрульный сразу же сообщил о происшествии медикам аэровокзала. Также он вызвал старшего смены — лейтенанта Владимира Сальникова. Оказать содействие вызвался и очевидец, находившийся на месте событий и ожидавший своего рейса.

- У нее не было ни дыхания, ни пульса. Мы положили женщину на пол и начали проводить непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, - вспоминает Олег.

Вместе с добровольцем сотрудники провели сердечно-легочную реанимацию, и через некоторое время пострадавшая стала дышать, у нее появилось сердцебиение.

Сальников помог врачам доставить к внезапной пациентке медицинское оборудование. После того, как состояние стабилизировалось, правоохранители помогли доставить даму в больницу.

Госпитализированной оказалась 72-летняя жительница Хабаровского края. Специалисты пришли к выводу, что она пережила клиническую смерть. Своевременные действия офицеров, докторов и все неравнодушных позволили вернуть ее к жизни.

После курса терапии пенсионерку выписали. Она добралась до дома и почти сразу же связалась с силовиками — в телефонном разговоре поблагодарила своих спасителей, особенно отметив своевременные и профессиональные действия Олега Бондаря.

— Кстати, навыки по оказанию первой медицинской помощи молодой сотрудник получил в рамках первоначальной подготовки, которую он недавно прошел в Белгородском юридическом институте МВД РФ имени И.Д. Путилина, — добавляет Ирина Волк.

Действия Бондаря и Сальникова не остались незамеченными. Похвалу за службу они уже получили и от своих непосредственных руководителей.

Смотреть видеосюжет
В Самаре полицейские и медики вернули к жизни авиапассажирку
В Самаре полицейские и медики вернули к жизни авиапассажирку
Полицейские не растерялись в опасной ситуации

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Тольятти очевидцы спасли продавца книг, которую средь бела дня пытался изнасиловать незнакомец

Подозреваемого задержали, в ходе обыска полицейские обнаружили у него в сумке запрещенные вещества (подробности)

ЧПСпасатель: герои среди нас