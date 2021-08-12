Самарец Евгений Бухалов стал заслуженным артистом РФ. Что о нем известно

Евгений Бухалов - потомственный казак и артист по призванию. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Минкультуры РФ присвоил художественному руководителю и директору ансамбля песни и танца «Волжские казаки» Евгению Бухалову почетное звание «Заслуженный артист РФ». Последний раз до этого такого звания представитель Самарской области удостаивался в 2014 году. Редакция «КП-Самара» поздравляет Евгения Васильевича с этой наградой. Мы выяснили, что о нем известно.

Потомственный казак

Евгений Васильевич Бухалов - потомственный казак, самарец в первом поколении. Его мать родом с Кубани, отец - из Татарстана, а Евгений Васильевич родился и вырос на самарской земле.

- Я закончил техникум, потом отслужил в армии, устроился работать на железную дорогу, - рассказал Евгений Бухалов журналисту «КП-Самара». - В 90-е годы занимался бизнесом. Но душа требовала моральной отдушины, и я занялся творчеством, поступил в институт культуры. Музыкальные традиции в нашей семье всегда были очень сильны - мама играла на семиструнной гитаре, отец на баяне, сестра - на фортепиано, я со школы пел в народном хоре. Поэтому когда в 1997 году был создан ансамбль «Волжские казаки», я сразу пришел туда в качестве артиста хора.

Каждый выход на сцену - праздник. Фото: предоставлено "Комсомолке"

«Волжские казаки» - преемник бывшего ансамбля песни и пляски Приволжского военного округа, поэтому военная и патриотическая тематика занимает в его творчестве особое место. Обладатель красивого баритона сразу вписался в коллектив и стал не только исполнять сольные партии, но и выступать в качестве автора - так, например, он написал текст вокально-хореографической композиции «На Самарушке – вольной реченьке», а многие его стихи используются в концертной программе ансамбля. Евгений Бухалов покорил зрителей не только своим голосом, но и танцевальными умениями и навыками джигитовки с различными видами холодного оружия.

Десятки программ, сотни выступлений

С 2003 года Евгений Бухалов становится режиссером ансамбля. В этом качестве он поставил более двадцати театрализованных представлений и концертов: «От Волги и Дона, до Кубани и Терека» (2008), «Казачьи святки» (2012), «В кругу друзей (2013), программу «Эти долгие вёрсты войны» в честь юбилея победы в ВОВ, театрализованную программу «Служить России» (2019). Наиболее пронзительная по замыслу концертная программа «Прерванный полет» посвящена памяти артистов ансамбля песни и пляски им. А.В. Александрова (2017).

Под руководством Евгения Бухалова в качестве режиссера - постановщика ансамбль «Волжские казаки» более тридцати раз занимал призовые места на мероприятиях различного уровня в России и за рубежом. В частности, коллектив становился лауреатом Всеармейских смотров-конкурсов ансамблей песни и пляски и концертных ансамблей Вооруженных Сил РФ (Екатеринбург, 2015, Санкт-Петербург, 2017) и («Музыкальный Парад –2016»,Ростов-на-Дону).

От Лиссабона до Гонконга

За эти годы ансамбль под руководством Евгения Бухалова проехал многие тысячи километров - от Лиссабона до Гонконга, от Индии до российской Арктики. Артисты неоднократно выезжали с выступлениями в «горячие точки» - пять раз были в Сирии, два раза - в Боснии, в Такжикистане. Для каждой аудитории музыканты и танцоры готовят свою программу - в репертуаре есть и народные казачьи песни на разных языках, и военные композиции, и современный рок, джаз, блюз.

"Волжские казаки" проехали с концертами всю Россию, Европу и Азию. Фото: предоставлено "Комсомолке"

- В творчестве меня вдохновляем сама жизнь, люди, с которыми я служу, - признается Евгений Бухалов. - Я мечтаю, чтобы между людьми царило согласие, а на земле был мир - слишком много мы в «горячих точках» видели, к чему приводит война. Мечтаю, чтобы наш коллектив развивался и покорял новые творческие высоты.