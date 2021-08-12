«Жара с нами теперь навсегда!»: эксперты дали неутешительные прогнозы о погоде в Самаре

Эксперты утверждают, что жарко в Самаре теперь будет всегда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжает держаться аномальная жара. Жители города изнывают от высоких температур, рыба в Волге задыхается и гибнет от непривычно тёплой воды и раннего цветения водорослей.

Температурные рекорды уже стали обыденностью для жителей Самарской области. Совсем недавно, 4 августа был установлен новый - максимальная температура в посёлке Авангард была на уровне +40. Днём ранее, 3 августа, в Кинель-Черкассах было 40,4 градуса. В июне в Тольятти был повторен рекорд 1975 года, а в мае в Самарской области было жарче, чем в 1967 году.

Эколог, кандидат биологических наук, председатель центрального совета российской «Зелёной лиги» Сергей Симак утверждает, что жара теперь с нами насовсем – всему виной то самое глобальное изменение климата, о котором так долго говорили эксперты.

- Сложно говорить о том, какой будет погода через 10 дней, 20 дней, месяц – это, скорее, вопрос к Гидромету. Я могу сказать про более долгосрочную перспективу. Всё что происходит с погодой – нормально-ненормально. Не прошло и 30-50 лет с тех пор, как экологи предупреждают о негативных последствиях изменения климата, как эти последствия наконец до нас докатились и не остановились на этом. Процесс пойдёт намного дальше. Даже если завтра чудесным образом всё изменится – перестанут выбрасывать CO2, все перейдут на электромобили, вся энергетика станет экологичной – эти процессы остановятся скоро по природным меркам, примерно через 150 лет, - рассказал «КП-Самара» Симак.

Рано или поздно, по мнению Сергея, погода в Самарской области будет не только 40, но и 50 градусов. Вопрос только в том, когда. Сегодняшние прогнозы говорят о середине 21 века. Однако то, что экологи наблюдают сейчас, заставляет их менять сроки в прогнозах на более скорые.

Притом, рассчитывать на превращение Самары в Сочи не стоит. По словам экологов, мы двигаемся к оригизации климата – иссушению. Жара и засуха будут сменять ливни с грозами от сезона к сезону. Жителям придётся адаптироваться под новые условия жизни.

Жара, несомненно, представляет опасность для здоровья. Главный внештатный терапевт Минздрава Самарской области Олег Фатенков рассказал, что жара вызывает обострение хронических инфекционных заболеваний, таких как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца. Во время жары стоит особенно внимательно контролировать артериальное давление, носить светлую одежду, пить много жидкости и находиться в тени. Также, стоит с осторожностью пользоваться кондиционерами.

- Сейчас всё больше и больше распространены кондиционеры. Это хорошо, но нужно помнить о том, что разница температуры на улице и дома под кондиционером не должна быть больше чем на 10 градусов. Такого рода испытания устраивать себе не нужно, - предостерёг Олег Вениаминович.

Негативно жара влияет не только на физическое, но и на психическое здоровье. Об этом рассказала психолог Нина Ковалюнас. Если человек здоровый и молодой, то жара может не сильно навредить ему. Но если человек в возрасте – стоит проявить максимальную осторожность в жаркие летние дни.

- Работать интеллектуально человек в жару сможет, но его продуктивность, возможно, будет снижена. Естественны вялость, усталость, сниженное настроение, - поделилась Ковалюнас.

По её словам, западные исследования говорят о том, что жара может спровоцировать психические заболевания человека. Жара усиливает депрессию, склонность к суициду как следствие депрессии, склонность к насилию – организм меняется, человеку становится дискомфортно.

Понимая, что сохранить климат и остановить изменения уже невозможно, остаётся только предпринимать меры, чтобы притормозить изменения. В частности, надо минимизировать выброс парниковых газов, модернизировать топливный сектор. И делать это нужно не только на федеральном или общемировом уровне. Начать стоит с себя, со своего дома, двора и своего родного города Самары. И тогда мы сможем обеспечить себе хорошее будущее с наименее разрушительными последствиями.