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Общество12 августа 2021 16:00

Сызранские хирурги и патологоанатомы не смогли найти у пациентки желчный пузырь

Женщина умерла, и в обстоятельствах ее гибели следователи не могут разобраться уже четыре года
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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Семья до сих пор не знает, от чего именно умерла Анна Степановна

Семья до сих пор не знает, от чего именно умерла Анна Степановна

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Попытка №1

Анне Степановне Рябовой был 81 год, когда у нее поднялась высокая температура. 39 «с хвостиком» в таком возрасте – не шутки, ее родня забеспокоилась. На дворе были новогодние праздники, «вызвонить» врача из районной поликлиники не удалось, «Скорая» и «неотложка» приезжали, медики ставили уколы и предполагали каждый раз разные диагнозы: грипп, бронхит, желчно-каменная болезнь.

Последнее предположение в итоге оказалось верным, УЗИ показало, что желчный пузырь буквально забит большими и маленькими камнями. 23 января 2017 года Анне Степановне выдали направление на госпитализацию в горбольницу №2 Сызрани.

- До собственно госпитализации мою маму осмотрел хирург. Посмотрел и молча ушел, - вспоминает Светлана Левина. – Мы просидели несколько часов, маме становилось хуже, ей пришлось сбивать давление. Я нашла хирурга, а он мне заявил: «Давайте я вам бабку лучше зарежу, чем положу». Я начала возмущаться, у нас же направление на руках было. Но им было все равно. Нас просто отправили обратно домой.

Пенсионерке становилось все хуже, Светлана Левина вызывала «Скорую помощь» и параллельно начала писать жалобы и проситься на личный прием к руководству минздрава Самарской области.

После операции Анне Степановне вроде бы стало лучше, но она прожила всего неделю

После операции Анне Степановне вроде бы стало лучше, но она прожила всего неделю

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Видимо, в нашей больнице об этом узнали, потому что мне позвонил главврач и обещал положить маму на обследование, если я никуда не поеду, - рассказывает Левина. – Я согласилась, но до намеченной госпитализации маме стало хуже, и 28 апреля ее с приступом отвезли в Центральную горбольницу Сызрани. Там за три недели ей провели обследование, прокапали капельницу и выписали в гораздо лучшем состоянии, чем она была.

Попытка №2

Прошел месяц. 10 июля 2017 года у Анны Степановны началась безудержная рвота. Ничего не помогало, женщина слабела на глазах. «Скорая помощь» отвезла ее в горбольницу №2, которая в тот день была дежурной.

- Мы опять попали к тому же хирургу. Он увидел маму и начал орать на меня: «Твою бабку надо не лечить, а везти на кладбище!» - эти слова Светлана Левина запомнила на всю жизнь.

Женщина дошла до руководства клиники, добилась госпитализации Анны Степановны, ее положили в реанимацию и провели операцию. А дальше начинается самое интересное.

Часть экспертов считает, что 81-летняя пациентка была обречена с самого начала

Часть экспертов считает, что 81-летняя пациентка была обречена с самого начала

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

По словам Левиной, ее маме должны были удалить желчный пузырь. Но после операции ей сказали, что этого не потребовалось: мол, в кишечнике были спайки, ситуацию исправили, удалять желчный не было нужды.

Анна Степановна вскоре пришла в сознание, Светлана Левина постоянно навещала ее в больнице. Наконец, на восьмые сутки ей сообщили, что пациентке стало лучше, ее переведут в обычную палату. А на утро девятого дня, 19 июля 2017 года, раздался звонок:

- Мне сказали: «Ваша мама умерла». Я замерла, по спине холодок пошел. Как так? Ей же лучше было! «Ну вот так. Тело заберете или на вскрытие в морг отправляем?» - Светлана Левина говорит, что просила дать ей возможность сделать все самой, но когда приехала в больницу через полтора-два часа, ей сказали, что тело не только уже увезли в морг, но и провели вскрытие.

Очень странные дела

С тех пор прошло четыре года, а от чего умерла Анна Степановна, до сих пор доподлинно так и не известно. Светлана Левина написала жалобы во все инстанции, но в действиях врачей нарушений не нашли.

Уголовное дело возбудили по статье "Причинение смерти по неосторожности"

Уголовное дело возбудили по статье "Причинение смерти по неосторожности"

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Тем не менее, 20 декабря 2018 года в сызранском подразделении Следственного комитета возбудили уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Подозреваемых в нем до сих пор нет, потому что эксперты так и не смогли установить, что же именно произошло с погибшей пациенткой. Не помогла даже эксгумация тела.

В протоколе операции не упоминается, видели ли врачи желчный пузырь Анны Степановны, зато отмечается, что хирург нашел спайки кишечника и признал случай неоперабельным. Сызранские специалисты, проводившие вскрытие погибшей пенсионерки и вовсе написали, что желчного пузыря у Анны Степановны нет. Причиной смерти назвали некроз кишечника.

Светлана Левина такой версией осталась не удовлетворена: ведь ее маму положили в больницу из-за проблем с желчным пузырем. А если хирург его не удалял, то куда же он делся?

В 2019 году провели эксгумацию тела Анны Степановны в 2019 году, желчный пузырь нашли, но внутри него был только один камень, а не множество, как ранее показывало УЗИ. Куда делись остальные?

Две разные экспертизы назвали разные причины гибели пенсионерки

Две разные экспертизы назвали разные причины гибели пенсионерки

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Первая экспертиза, проведенная Самарской области, не смогла объяснить подобные «чудеса». Как и высказаться определенно насчет того, правильно или нет медики лечили Анну Степановну: мол, записи в медицинской карте больного настолько краткие и неразборчивые, что и придраться не к чему. Но смерть – да, наступила от некроза кишечника, все верно.

Вторая экспертиза, выполненная в Ханты-Мансийском автономном округе зимой 2020 года, предположила, что причиной смерти был не некроз кишечника, а последствия все той же желчно-каменной болезни: камни «прорвали» желчный пузырь прямо в кишечник, перекрыли его, вызвали сепсис, а вскоре – смерть. Эксперты отметили многочисленные нарушения диагностики и лечения со стороны сызранских медиков и ошибки патологоанатома, однако признали: в силу возраста и сопутствующих тяжелых заболеваний шансов выжить у Анны Степановны не было.

В этом году должны были провести третью экспертизу, которая должна сравнить результаты первой и второй и определиться, наконец, был ли у Анны Степановны желчный пузырь, что с ним стало, а также почему она умерла. Однако результаты этой экспертизы пока не готовы, а Светлане Левиной, по ее словам, даже не дали возможности задать свои вопросы астраханским специалистам, которые будут разбираться в ситуации.

Редакция «КП-Самара» направила запросы следователям и в минздрав, чтобы узнать их позицию по этому делу. О полученных ответах мы обязательно расскажем нашим читателям.

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