Сызранские хирурги и патологоанатомы не смогли найти у пациентки желчный пузырь

Семья до сих пор не знает, от чего именно умерла Анна Степановна Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Попытка №1

Анне Степановне Рябовой был 81 год, когда у нее поднялась высокая температура. 39 «с хвостиком» в таком возрасте – не шутки, ее родня забеспокоилась. На дворе были новогодние праздники, «вызвонить» врача из районной поликлиники не удалось, «Скорая» и «неотложка» приезжали, медики ставили уколы и предполагали каждый раз разные диагнозы: грипп, бронхит, желчно-каменная болезнь.

Последнее предположение в итоге оказалось верным, УЗИ показало, что желчный пузырь буквально забит большими и маленькими камнями. 23 января 2017 года Анне Степановне выдали направление на госпитализацию в горбольницу №2 Сызрани.

- До собственно госпитализации мою маму осмотрел хирург. Посмотрел и молча ушел, - вспоминает Светлана Левина. – Мы просидели несколько часов, маме становилось хуже, ей пришлось сбивать давление. Я нашла хирурга, а он мне заявил: «Давайте я вам бабку лучше зарежу, чем положу». Я начала возмущаться, у нас же направление на руках было. Но им было все равно. Нас просто отправили обратно домой.

Пенсионерке становилось все хуже, Светлана Левина вызывала «Скорую помощь» и параллельно начала писать жалобы и проситься на личный прием к руководству минздрава Самарской области.

После операции Анне Степановне вроде бы стало лучше, но она прожила всего неделю Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Видимо, в нашей больнице об этом узнали, потому что мне позвонил главврач и обещал положить маму на обследование, если я никуда не поеду, - рассказывает Левина. – Я согласилась, но до намеченной госпитализации маме стало хуже, и 28 апреля ее с приступом отвезли в Центральную горбольницу Сызрани. Там за три недели ей провели обследование, прокапали капельницу и выписали в гораздо лучшем состоянии, чем она была.

Попытка №2

Прошел месяц. 10 июля 2017 года у Анны Степановны началась безудержная рвота. Ничего не помогало, женщина слабела на глазах. «Скорая помощь» отвезла ее в горбольницу №2, которая в тот день была дежурной.

- Мы опять попали к тому же хирургу. Он увидел маму и начал орать на меня: «Твою бабку надо не лечить, а везти на кладбище!» - эти слова Светлана Левина запомнила на всю жизнь.

Женщина дошла до руководства клиники, добилась госпитализации Анны Степановны, ее положили в реанимацию и провели операцию. А дальше начинается самое интересное.

Часть экспертов считает, что 81-летняя пациентка была обречена с самого начала Фото: Предоставлено "Комсомолке"

По словам Левиной, ее маме должны были удалить желчный пузырь. Но после операции ей сказали, что этого не потребовалось: мол, в кишечнике были спайки, ситуацию исправили, удалять желчный не было нужды.

Анна Степановна вскоре пришла в сознание, Светлана Левина постоянно навещала ее в больнице. Наконец, на восьмые сутки ей сообщили, что пациентке стало лучше, ее переведут в обычную палату. А на утро девятого дня, 19 июля 2017 года, раздался звонок:

- Мне сказали: «Ваша мама умерла». Я замерла, по спине холодок пошел. Как так? Ей же лучше было! «Ну вот так. Тело заберете или на вскрытие в морг отправляем?» - Светлана Левина говорит, что просила дать ей возможность сделать все самой, но когда приехала в больницу через полтора-два часа, ей сказали, что тело не только уже увезли в морг, но и провели вскрытие.

Очень странные дела

С тех пор прошло четыре года, а от чего умерла Анна Степановна, до сих пор доподлинно так и не известно. Светлана Левина написала жалобы во все инстанции, но в действиях врачей нарушений не нашли.

Уголовное дело возбудили по статье "Причинение смерти по неосторожности" Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Тем не менее, 20 декабря 2018 года в сызранском подразделении Следственного комитета возбудили уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Подозреваемых в нем до сих пор нет, потому что эксперты так и не смогли установить, что же именно произошло с погибшей пациенткой. Не помогла даже эксгумация тела.

В протоколе операции не упоминается, видели ли врачи желчный пузырь Анны Степановны, зато отмечается, что хирург нашел спайки кишечника и признал случай неоперабельным. Сызранские специалисты, проводившие вскрытие погибшей пенсионерки и вовсе написали, что желчного пузыря у Анны Степановны нет. Причиной смерти назвали некроз кишечника.

Светлана Левина такой версией осталась не удовлетворена: ведь ее маму положили в больницу из-за проблем с желчным пузырем. А если хирург его не удалял, то куда же он делся?

В 2019 году провели эксгумацию тела Анны Степановны в 2019 году, желчный пузырь нашли, но внутри него был только один камень, а не множество, как ранее показывало УЗИ. Куда делись остальные?

Две разные экспертизы назвали разные причины гибели пенсионерки Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Первая экспертиза, проведенная Самарской области, не смогла объяснить подобные «чудеса». Как и высказаться определенно насчет того, правильно или нет медики лечили Анну Степановну: мол, записи в медицинской карте больного настолько краткие и неразборчивые, что и придраться не к чему. Но смерть – да, наступила от некроза кишечника, все верно.

Вторая экспертиза, выполненная в Ханты-Мансийском автономном округе зимой 2020 года, предположила, что причиной смерти был не некроз кишечника, а последствия все той же желчно-каменной болезни: камни «прорвали» желчный пузырь прямо в кишечник, перекрыли его, вызвали сепсис, а вскоре – смерть. Эксперты отметили многочисленные нарушения диагностики и лечения со стороны сызранских медиков и ошибки патологоанатома, однако признали: в силу возраста и сопутствующих тяжелых заболеваний шансов выжить у Анны Степановны не было.

В этом году должны были провести третью экспертизу, которая должна сравнить результаты первой и второй и определиться, наконец, был ли у Анны Степановны желчный пузырь, что с ним стало, а также почему она умерла. Однако результаты этой экспертизы пока не готовы, а Светлане Левиной, по ее словам, даже не дали возможности задать свои вопросы астраханским специалистам, которые будут разбираться в ситуации.

Редакция «КП-Самара» направила запросы следователям и в минздрав, чтобы узнать их позицию по этому делу. О полученных ответах мы обязательно расскажем нашим читателям.

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