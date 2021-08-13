Малышка весила всего 890 грамм: в Самаре врачи помогли крошечному ребенку

Сейчас малышка чувствует хорошо, она весит уже больше двух килограмм. Фото: Минздрав Самарской области

Врачи Самарской областной клинической больницы Середавина выписали молодую маму Татьяну Еремееву, которая родила дочку весом всего 890 грамм. Малышка появилась на свет раньше срока, но уже сейчас показывает хорошие показатели в развитии.

- Девушка живет в Большеглушицком районе, она уже не в первый раз попадает в перинатальный центр. Несколько лет назад молодая мама родила первенца – сына, который также поспешил появиться на свет и весил 1 кг 120 граммов, - рассказали врачи больницы Середавина.

По словам акушеров, в самарском перинатальном центре сформирована стратегия и тактика работы с такими пациентками. В год из 6 тысяч родов в больнице 13% оказываются преждевременными. За 2021 год в перинатальном центре проведено более 2700 родов, на свет появились 374 недоношенных малыша и 32 ребенка с экстремально низкой массой тела от 500 грамм. В момент появления на свет в родовую незамедлительно приглашаются анестезиологи-реаниматологи, которые в специальном транспортном кувезе переводят новорожденных в реанимацию. Только когда врачи будут уверены, что ребенок усваивает пищу и прибавляет в весе, малыша переводят в палату к маме.

- Когда мы выписываем таких крошек, появляется очень теплое чувство, что наша работа очень значима, - говорит заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, руководитель Перинатального центра Татьяна Тезикова.

Выхаживание маловесного ребенка – это большая работа целой команды врачей: акушеров-гинекологов, неонатологов, неврологов, окулистов и других. Благодаря оперативности и грамотности специалистов, Татьяну Еремееву из Большеглушицкого района вместе с дочкой выписали домой. Крохотная девочка за время нахождения в больнице заметно подросла и весит уже более двух килограммов. Малышка может сама дышать, кушать и совсем скоро догонит своих сверстников по всем параметрам.